Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

1) MUĞLA'DA ORMAN YANGINI 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana da sıçradı. Yangın 2 saatte kontrol altına alındı.

Sarıgerme Mahallesi'ndeki tarım arazisinde saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yükselen alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 09.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektar alan yanarak zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.