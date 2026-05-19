Muğla'da Silahlarla Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde uzun namlulu silah ve ruhsatsız tabancayla yakalanan kişi tutuklandı.

Kentte bir kişide uzun namlulu silah olduğu bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda şüpheli S.Z.İ. bir iş yerinde gözaltına alındı. Yapılan aramada, uzun namlulu silah ve silaha ait 11 fişek, ruhsatsız tabanca, ruhsatlı tabanca ile farklı ebatlarda 44 tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.