Muğla'da Yangın Öncesi Temizlik Seferberliği

Muğla'da orman yangınlarına karşı yol kenarı temizlik çalışması yürütülüyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Muğla- Marmaris kara yolundaki Sakar Geçidi'nde yol kenarı temizlik çalışması yapıyor.

Çalışmayla, yaz aylarında yoğun araç trafiğinin yaşandığı bölgede olası yangınlara karşı alevlerin hızlı yayılmasının önüne geçilmesi, yol kenarlarındaki yanıcı maddelerin azaltılması ve yangına müdahale için güvenli hat oluşturulması amaçlanıyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, kara yolu kenarlarında temizlik yapan orman ekiplerini ziyaret etti.

İşletme Müdürü Türker Uğur'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Ülküdür, yangın sezonu öncesi orman yangınlarıyla mücadelede önleyici faaliyetler ve yol kenarı temizlik çalışmalarının yoğun devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin bir yandan köylerde bilgilendirme faaliyetleri yürütürken diğer yandan orman içinden geçen güzergahlarda yol kenarı temizlik çalışmalarını yaptığını belirten Ülküdür, "Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında Muğla ve Aydın illerinde yol kenarı temizlik çalışmalarımız kapsamında 2025 yılında 800 kilometre yol kenarı temizlik çalışması gerçekleştirdik. 2026 yılı için planlanan bin kilometre yol temizliği programı kapsamında ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.