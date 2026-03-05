Muğla'da Yangın Öncesi Temizlik Seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Yangın Öncesi Temizlik Seferberliği

05.03.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla-Marmaris kara yolunda orman yangınlarına karşı yol kenarı temizlik çalışması sürüyor.

Muğla'da orman yangınlarına karşı yol kenarı temizlik çalışması yürütülüyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Muğla- Marmaris kara yolundaki Sakar Geçidi'nde yol kenarı temizlik çalışması yapıyor.

Çalışmayla, yaz aylarında yoğun araç trafiğinin yaşandığı bölgede olası yangınlara karşı alevlerin hızlı yayılmasının önüne geçilmesi, yol kenarlarındaki yanıcı maddelerin azaltılması ve yangına müdahale için güvenli hat oluşturulması amaçlanıyor.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, kara yolu kenarlarında temizlik yapan orman ekiplerini ziyaret etti.

İşletme Müdürü Türker Uğur'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Ülküdür, yangın sezonu öncesi orman yangınlarıyla mücadelede önleyici faaliyetler ve yol kenarı temizlik çalışmalarının yoğun devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin bir yandan köylerde bilgilendirme faaliyetleri yürütürken diğer yandan orman içinden geçen güzergahlarda yol kenarı temizlik çalışmalarını yaptığını belirten Ülküdür, "Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında Muğla ve Aydın illerinde yol kenarı temizlik çalışmalarımız kapsamında 2025 yılında 800 kilometre yol kenarı temizlik çalışması gerçekleştirdik. 2026 yılı için planlanan bin kilometre yol temizliği programı kapsamında ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Yerel Haberler, Marmaris, Güncel, Muğla, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Yangın Öncesi Temizlik Seferberliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD Bankası’ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir ABD Bankası'ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi 4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
Bir Savaş da Afrika’da patlamak üzere Etiyopya’dan Eritre’ye ültimatom Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran’dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 16:28:52. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Yangın Öncesi Temizlik Seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.