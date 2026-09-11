Muğla Fethiye'de kamyonet karşı şeride geçti, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü Muhammed Ece (29) hastanede hayatını kaybederken iki kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Adnan Menderes Bulvarı'nda S.T. yönetimindeki 48 AKD 383 plakalı kamyonet ile Muhammed Ece'nin (29) kullandığı 48 AOA 678 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile H.Ç. yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ece, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde karşı yönden gelen S.T'nin kullandığı kamyonetin bir anda karşı şeride geçerek Muhammed Ece yönetimindeki otomobille çarpışması yer alıyor.
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