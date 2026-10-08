Muğla Fethiye'de makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla Fethiye'de makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

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Muğla Fethiye\'de makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle Karagözler önlerinde sürüklenen 7 metre uzunluğundaki teknedeki 2 kişiyi kurtardı. TAHLİSİYE-5 botuna yedeklenen tekne ise Karagözler Marina'da emniyete alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu 7 metre uzunluğundaki teknenin makine arızası nedeniyle Karagözler önlerinde sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından teknedeki 2 kişi kurtarıldı.

TAHLİSİYE-5 botuna yedeklenen tekne ise Karagözler Marina'da emniyete alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muğla Fethiye'de makine arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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