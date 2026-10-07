Muğla Marmaris açıklarında yaralanan kişiyi Sahil Güvenlik tıbbi tahliye etti

Muğla Marmaris açıklarında yaralanan kişiyi Sahil Güvenlik tıbbi tahliye ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sahil Güvenlik Komutanlığının açıklamasına göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yolcu gemisinde yaralanan kişinin tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi. Tahliye edilen yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yolcu gemisinde yaralanan kişinin Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yolcu gemisinde bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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