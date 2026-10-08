Muğla Milas'ta kamyonet kontrolden çıktı, kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Milas'ta kamyonet kontrolden çıktı, kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Milas\'ta kamyonet kontrolden çıktı, kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Milas'ta Milas-Bodrum kara yolunda kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı; kazada otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

E.K. idaresindeki 34 NKZ 919 plakalı kamyonet, Milas- Bodrum kara yolu Koru Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Ferhan Albayrak'ın kullandığı 16 KKS 13 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Albayrak'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobildeki Z.D.V. ile kamyonet sürücüsü E.K, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
Trafik KazalarıAcil DurumGüncelBodrumMuğlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
Türkiye’de de ilgi gören modelde korkutan olay Trafikte giderken bir anda bu hale geldi Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
Sokak ortasında eski eşini öldürdü Ardından kendi canına kıydı Sokak ortasında eski eşini öldürdü! Ardından kendi canına kıydı
Bu nasıl vicdansızlık Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı Bu nasıl vicdansızlık? Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
13:53
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
13:44
İstanbul’daki bina çökünce milyonlar e-Devlet’e akın etti
İstanbul'daki bina çökünce milyonlar e-Devlet'e akın etti
13:17
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın Tam 1630 taşınmaz
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın! Tam 1630 taşınmaz
12:43
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı Bakan Tekin’den yeni açıklama geldi
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
11:58
Ali Koç’la aynı restoranda karşılaştı Paylaşımına düştüğü not olay oldu
Ali Koç'la aynı restoranda karşılaştı! Paylaşımına düştüğü not olay oldu
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 14:01:15. #.0.3#
SON DAKİKA: Muğla Milas'ta kamyonet kontrolden çıktı, kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei