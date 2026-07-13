Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçusu Hazal Burun, Dünya Kupası Finallerinde Yarışacak - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçusu Hazal Burun, Dünya Kupası Finallerinde Yarışacak

13.07.2026 10:27  Güncelleme: 11:53
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Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hazal Burun, Dünya Okçuluk Federasyonu Dünya Kupası Serisi'nde ilk 8'e girerek Meksika'da düzenlenecek finallere katılmaya hak kazandı.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hazal Burun, Dünya Okçuluk Federasyonu Dünya Kupası Serisi'nde gösterdiği performansla Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazandı.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından Meksika, Çin, Türkiye'de düzenlenen Dünya Kupası Serisi'nin dördüncü ve son ayağı, İspanya'nın başkenti Madrid'de tamamlandı. Sezon boyunca elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkati çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi okçusu Hazal Burun, 130 sporcu arasından ilk 8'e girerek Dünya Kupası finallerine yükseldi.

HAZAL BURUN MEKSİKA'DA KÜRSÜ MÜCADELESİ VERECEK

Milli sporcu Hazal Burun, Dünya Kupası Serisi'nde topladığı puanlarla sezonun en başarılı sekiz sporcusu arasına adını yazdırdı. Hazal Burun, 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde Meksika'nın Saltillo kentinde düzenlenecek Dünya Kupası finallerinde hem Türkiye'yi hem de Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni temsil edecek.

BÜYÜKŞEHİR OKÇULUKTA BAŞARI GELENEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları, uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarılarla dikkati çekmeye devam ediyor. Geçen yıl Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin milli okçusu Emircan Haney, gösterdiği üstün performansla Dünya Kupası şampiyonu olmuş ve Türk okçuluğuna tarihi bir başarı kazandırmıştı.

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Burun ile antrenörü Ejder Sözen'i tebrik etti. Sporcunun finallerde büyük bir başarı elde edeceğine inandığını dile getiren Aras, şunları söyledi:

"BİZLERE BÜYÜK MUTLULUK YAŞATACAĞINA İNANIYORUM"

"Hazal Burun'un Dünya Kupası Finalleri'ne yükselmesi hepimiz için büyük bir gurur kaynağı oldu. Sporcumuzu ve bu başarıda büyük emeği bulunan antrenörümüz Ejder Sözen'i yürekten kutluyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak sporcularımızın ulusal ve uluslararası arenada başarıdan başarıya koşmaları için tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Emircan Haney ile Dünya Kupası şampiyonluğu sevincini yaşamıştık. İnanıyorum ki 2026 yılında da Hazal Burun ile aynı gururu yaşayacak, ülkemize ve Muğla'mıza yeni bir dünya şampiyonluğu kazandıracağız. Hazal'ın Meksika'da ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğine ve bizlere büyük bir mutluluk yaşatacağına yürekten inanıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçusu Hazal Burun, Dünya Kupası Finallerinde Yarışacak - Son Dakika

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