Muğla Seydikemer'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Seydikemer'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 genç hayatını kaybetti

Muğla Seydikemer\'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 genç hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Süleyman Fırat Akuş (20) ile arkadaşı Onurcan Kıllı (19) yaşamını yitirdi. Kaza dün gece Saklıkent yolu Gürpınar Caddesi'nde meydana geldi; yaralanan Akuş hastanede kurtarılamadı, Kıllı ise olay yerinde hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Süleyman Fırat Akuş (20) ile yanındaki arkadaşı Onurcan Kıllı (19), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Seydikemer ilçesi Saklıkent yolu Gürpınar Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Fırat Akuş'un kullandığı 48 ARL 548 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 35 CTF 951 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Akuş ile arkasındaki arkadaşı Onurcan Kıllı yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Onurcan Kıllı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Süleyman Fırat Akuş ise Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akuş da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Seydikemer, Saklıkent, Güncel, Muğla, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Seydikemer'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülşah’ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı Gülşah'ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Zeynep Yıldırım cinayetinde 6 şüpheli adliyeye sevk edildi Zeynep Yıldırım cinayetinde 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
Nijerya’da zehirli gaz faciası: Yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da zehirli gaz faciası: Yaklaşık 40 kişi hayatını kaybetti
Melisa Döngel’den iddialı klip Cesur hareketleriyle dikkat çekti Melisa Döngel’den iddialı klip! Cesur hareketleriyle dikkat çekti
Füze saldırıları iki ülkeyi karşı karşıya getirdi İran’dan sert yanıt Füze saldırıları iki ülkeyi karşı karşıya getirdi! İran'dan sert yanıt
Sürücüsüz taksi dönemi başladı Tesla Cybercab yollara çıktı Sürücüsüz taksi dönemi başladı! Tesla Cybercab yollara çıktı

11:14
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
Gerdek gecesinin sabahında sırra kadem basan gelin
11:01
Hemşireden infial yaratan paylaşım
Hemşireden infial yaratan paylaşım
10:44
Eski bakanın ölümünde sır perdesi aralanıyor Doktorun “hatırlamıyorum“ savunması yetmedi
Eski bakanın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Doktorun "hatırlamıyorum" savunması yetmedi
10:31
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi
09:43
Ankara’da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
09:31
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 11:41:44. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla Seydikemer'de motosiklet ile otomobil çarpıştı, 2 genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement