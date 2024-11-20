Muğla ve Denizli'de Sürdürülebilir Altyapı Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Muğla ve Denizli'de Sürdürülebilir Altyapı Projesi Tamamlandı

Muğla ve Denizli\'de Sürdürülebilir Altyapı Projesi Tamamlandı

İLBANK ve Dünya Bankası, 121 milyon avro ile Muğla ve Denizli'de çevresel altyapı çalışmaları yaptı.

20.11.2024 11:51
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK) ve Dünya Bankası ortaklığı ile yürütülen "Sürdürülebilir Şehirler Projesi" kapsamında, Muğla ve Denizli'de başlatılan çevresel altyapı çalışmaları 121 milyon avro maliyetle tamamlandı.

İLBANK, daha sürdürülebilir ve yaşanabilir bir ortam oluşturmak için illerin altyapı çalışmalarına destek olmaya devam ediyor.

Artan nüfus ve şehirleşmenin çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla su ve atık yönetimi konusunda çalışmalar yürüten İLBANK, altyapıyı güçlendirmek ve halk sağlığını korumak amacıyla yapılacak faaliyetler için de ulusal ve uluslararası alanda işbirlikleri yapıyor.

Bu kapsamda Dünya Bankasınca finanse edilen ve İLBANK tarafından yürütülen "Sürdürülebilir Şehirler Projesi" ile Muğla ve Denizli'de başlatılan çevresel altyapı çalışmaları tamamlandı.

"Amacımız sürdürülebilir, modern ve dirençli şehirler inşa etmek"

İLBANK Genel Müdürü Recep Türk, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünya Bankası kredisi aracılığıyla Muğla ve Denizli'de gerçekleştirilen çevresel altyapı çalışmalarını, 121 milyon avro maliyetle tamamladık. Şehirlerimize daha sağlıklı ve güçlü bir altyapı sistemi kazandırdık. Muğla ve Denizli illerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Şehirlerin altyapısını güçlendirmek için projeler ve kaynaklar geliştirmeye devam ettiklerini belirten Türk, "Amacımız sürdürülebilir, modern ve dirençli şehirler inşa etmek." değerlendirmesini yaptı.

Altyapı sorunlarını çözmek için uygulanan projelerin, şehirler için önemli olduğunu vurgulayan Türk, "İnşa ettiğimiz, atık su arıtma tesisleri, yağmur suyu drenaj sistemleri, kanalizasyon şebekeleri su kaynaklarının daha verimli ve sağlıklı kullanılmasını sağlayacak. Bu çalışmalar, hem suyun kalitesini artıracak hem de çevresel sorunların önüne geçecek." dedi.

Muğla'da 225 kilometre kanalizasyon şebekesi kuruldu

Muğla'daki çalışmalar kapsamında Turgutreis AAT 1. Etap ve deniz deşarjı, Bodrum kanalizasyon şebekesi, Gümbet ve Gümüşlük mevcut atık su arıtma tesislerinin revizyonu, Fethiye Hisarönü-Ovacık Mahallesi'nde kanalizasyon şebekesi ve kolektör yapımı, Fethiye'de mevcut kanalizasyon şebeke rehabilitasyonu ve Fethiye Atık Su Arıtma Tesisi 2. Etap çalışmaları tamamlandı.

Proje kapsamında Muğla'da toplam 225 kilometre kanalizasyon şebekesi, günde 72 bin metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisi inşa edildi.

Böylece, yaklaşık 1 milyon 200 kişi bu hizmetten faydalanarak, temiz ve sağlıklı su kullanma imkanına kavuştu.

Denizli'nin alt yapısı güçlendirildi

Projeyle Denizli'de de 776 kilometre içme suyu şebekesi, 278 kilometre kanalizasyon hattı ve 76 kilometre yağmur suyu hattı inşa edildi.

Denizli'nin altyapı sorununu çözmek için düğmeye basan ekipler, Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Deliktaş ve Karşıyaka mahalleleri içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri inşaatı ile rehabilitasyonu, Sümer, Sevindik, Karşıyaka, Aktepe mahalleleri içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri inşaatı ile rehabilitasyonu, Hürriyet, Kayıhan, Asmalıevler mahalleleri içme suyu, kanalizasyon ile yağmur suyu şebekeleri inşaatı ve rehabilitasyonu işlemlerini tamamladı.

Bazı mahallelerdeki içme suyu iletim sistemi ve şebeke inşaatlarındaki çalışmalar da bitti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla ve Denizli'de Sürdürülebilir Altyapı Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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