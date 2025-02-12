Muhalefet Yetiş'in Komisyona Davetini Eleştirdi

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(TBMM) - Muhalefet grup başkanvekilleri, televizyon programı sunucusu Zahide Yetiş'in Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'na davet edilmesine tepki gösterdi. Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, "Komisyonun Zahide Yetiş'ten öğreneceği ne var? Bunlar, tepkimizi dinlemeye değil, bir bilirkişi edasıyla komisyona sunum yapmaya geliyorlar. Deprem araştırma komisyonunda beton çalan müteahhitleri çağırıp tepkimizi dinlesinler diye davet ediyor muyuz" dedi.

Televizyon programı sunucusu Zahide Yetiş, bir sunum yapmak üzere bugün Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'na davet edildi. Muhalefet grup başkanvekilleri Yetiş'in sunum yapmak üzere komisyonda toplantısına katılmasını TBMM Genel Kurulu'nda eleştirdi. Yetiş'in komisyona katılmasına tepki olarak CHP'li milletvekilleri komisyon toplantısına katılmadı, DEM Partili milletvekilleri ise Yetiş'in konuşması sırasında komisyonu terk etti.

Ekmen: "Bu rezalete TBMM çatısı altında müsaade edilmemesi gerekiyor"

Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Yetiş'in Komisyon toplantısına davet edilmesini eleştirerek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nun Zahide Yetiş'ten öğreneceği ne var? RTÜK'ün dayanamayıp soruşturma açtığı bu hanımefendiden bu komisyon ne öğrenecek? Bir kadının -çok özür diliyorum- porno videosunu, o zavallı kadın diye izlettiler o kadın bile değildi. Kocası o gün onu öldürse sorumlu kim olacaktı? RTÜK soruşturma açtı. Zahide Yetiş canlı yayında bir kocaya karısına ait diye sahte porno video izlettiğini mi bize anlatacak? Bu sunumun behemehal iptal edilmesi gerekiyor. Bu rezalete, bu çirkefliğe TBMM çatısı altında müsaade edilmemesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Başarır: "Psikologlar, televizyoncular varken burada Zahide Yetiş sunum mu yapıyor"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da Ekmen'e destek vererek programlarındaki ifadelerini sakıncalı bulduğu Yetiş'in TBMM'de sunum yapmasını eleştirdi. Başarır, "Bu parlamentoyu ne hale getirdiniz? Kadına karşı şiddet ve ayrımcılık konuşulacaksa bu parlamentoda seçilen milletvekillerine Zahide Yetiş ne verebilir? Bu bir sefer parlamentoya, milletvekillerine, kadın milletvekillerine hakaret. Dünya çapında bilim adamları, psikologlar, televizyoncular varken burada Zahide Yetiş sunum mu yapıyor? Yazıklar olsun. Biz, komisyonu terk ettik. Eminim diğer muhalefet partileri de terk etti. Bu kadar önemli sorunları sulandırmayın artık. Sabah kendisini seyrederken bazen ben utanıyorum" diye konuştu.

Zengin: "Yapımcı ve programcılar olan bitenin Türkiye'ye ne kadar zarar verdiğini öğrenmeli"

Kadın programlarının ülkenin geleceğine dair bir izdüşüm olduğunu belirten AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Şu anda gerçekten Türkiye'de bir kadın kuşağı programları sorunu var. Bu programlarda dehşet problemli işler oluyor. Hayatın içerisinde pek çok anlatılması zor, talihsiz çirkinlikler vardır. Bunların var olması, hukuken en ağır yaptırımı alması başka, bu çirkinliklerin ekranlarda gösterilmesi bambaşka bir şeydir. Eğer siz bunları ekranlarda gösterirseniz insanların zihninde bunların olması muhtemel hale gelir, bunlar normalleşir maalesef. Bu anlatılan şeylerin olmaması için parti olarak uğraşıyoruz, hep beraber çalışmamız lazım. Bu komisyon araştırmalarını yaparken elbette ki televizyon programlarını da incelemek durumunda. Komisyon Başkanı'mızı aradım, komisyon olarak bütün kuşak programlarını yapan yapımcı ve programcılarını davet etmişler. Bence onlar öğrenmeliler buradaki rahatsızlığı, olan bitenin Türkiye'ye ne kadar zarar verdiğini, toplumu ne kadar bozduğunu görmeliler. Aynı zamanda bu komisyonun tamamlanmasından sonra burada düzenlemeler yapmalıyız" dedi.

Ekmen: "Deprem araştırma komisyonunda beton çalan müteahhitleri çağırıp tepkimizi dinlesinler diye davet ediyor muyuz"

Ekmen, Zengin'in açıklamalarına cevap vererek, "Muhalefetten yardım istiyorsunuz ama konu bizim yardımımızla çözülecek aşamaya gelmeden önce RTÜK eliyle çözülebilir. Sadece son 2 ayda 15 civarında gazeteci, yayınları ve muhalefet ettikleri için gözaltına alındı. Bunlarla ilgili olarak RTÜK'ün denetim yetkisini hiçbir şekilde kullanmıyor konu bize gelinceye kadar. Bunların tamamı İletişim Başkanlığı'yla aynı dalga boyunda yayın yapan kanallar. SCZ TV'den, Halk TV'den, İlke TV'den bahsetmiyoruz; Acun Medya'dan, Demirören Medya'dan, Şahenk Medya'dan, Turkuaz Medya'dan bahsediyoruz. Bunlara karşı madem ki bu öfke toplumda var, meşru ve Meclis de bunun bir zemini o zaman iktidar, tek yönlü tedbirlerle bunları çok rahatlıkla çözebilir. Bence Komisyon Başkanı büyük yanlış yapıyor. Bütün yayın yapanları davet etmiş. Bunlar, tepkimizi dinlemeye değil, bir bilirkişi edasıyla komisyona sunum yapmaya geliyorlar. Dolayısıyla 'Bunlar gelsin de Meclis'in tepkisini dinlesin' diye bir şey söz konusu değil. Deprem araştırma komisyonunda beton çalan müteahhitleri çağırıp tepkimizi dinlesinler diye davet ediyor muyuz? Komisyon behemehal bu kararı gözden geçirmelidir" ifadesini kullandı.

Koçyiğit: "Buradan kadına yönelik nasıl fayda sağlayabiliriz"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise "Zahide Yetiş komisyonda 'Kadınlar da şiddet uyguluyor' demiş. Davet ettiğiniz kişinin fikri bu. Bunu Meclis tutanaklarına geçirip kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran, genel erkek devlet sisteminin sözünü sarf eden kadın görünümlü bir erkek zihniyeti. Buradan kadına yönelik nasıl fayda sağlayabiliriz" diye konuştu.