Muhammed Yunus'a 4,5 Milyon Dolar Vergi Borcu Hükmü - Son Dakika
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Muhammed Yunus'a 4,5 Milyon Dolar Vergi Borcu Hükmü

Muhammed Yunus\'a 4,5 Milyon Dolar Vergi Borcu Hükmü

Bangladeş'te Yüksek Mahkeme, Nobel ödüllü bankacı ve ekonomi profesörü Muhammed Yunus'un başında bulunduğu Grameen Telecom Trust'ın Ulusal Gelir Kuruluna olan 4,5 milyon dolar vergi borcunu ödemesine hükmetti. Mahkeme, şirket yetkililerinin borca itiraz edebilmesi için öncelikle bu miktarı ödemesini istedi. Yunus, daha önce de çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalmış ve hapis cezasına çarptırılmıştı.

13.02.2024 11:47
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Bangladeş'te Yüksek Mahkeme, Nobel ödüllü bankacı ve ekonomi profesörü Muhammed Yunus'un 4,5 milyon dolar vergi borcu ödemesine hükmetti.

Ülke basınındaki haberlere göre, Yüksek Mahkeme, Yunus'un başında bulunduğu Grameen Telecom Trust'ın Ulusal Gelir Kuruluna vergi borcu nedeniyle 4,5 milyon dolar ödemesine karar verdi.

Mahkeme, şirket yetkililerinin, 2011-2013 vergi dönemlerindeki borçlarına itiraz edebilmesi için öncelikle bu miktarı ödemesini istedi.

Yetkililer, mahkemenin belirlediği miktarın yüzde 25'ini ödemek için dilekçe vermişti.

Muhammed Yunus'a yönelik suçlamalar

"Grameen Bank"ı 1983'te kurarak bankalardan kredi alamayacak küçük girişimcilere bu imkanı sağlayan Yunus, sosyal ve ekonomik gelişmeye yönelik çabaları dolayısıyla 2006'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Yunus hakkında 2008'de bir dizi soruşturma açılmıştı.

Muhammed Yunus, 2011'de Grameen Bank'ın faaliyetlerinin incelenmesinin ardından hükümetin emeklilik düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle banka yöneticiliğinden alınmıştı.

2013'te yurt dışından edindiği telif ücretleri, konferans konuşmaları ve ödüllerin vergilerini kaçırmakla suçlanan Yunus, bunların yanı sıra "Grameen Telecom" ve "Grameen Phone" adıyla kurduğu şirketlere ilişkin birçok suçlamayla da karşı karşıya kalmıştı.

Çalışma yasalarını ihlal ettiği suçlamasıyla 22 Ağustos 2023'te İş Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Yunus, ocakta 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

Yüksek Mahkeme de 6 Şubat'ta, Yunus ve 3 meslektaşının, mahkeme izni olmadan yurt dışına seyahat etmesini yasaklamıştı.

Kaynak: AA

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