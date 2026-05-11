Muhittin Böcek'e Rüşvet Soruşturmasında Yeni İfade
Muhittin Böcek'e Rüşvet Soruşturmasında Yeni İfade

11.05.2026 22:49
Antalya'nın eski başkanı Muhittin Böcek'in rüşvet soruşturmasında gelini ek ifade verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik açılan "rüşvet" soruşturması kapsamında gelini şüpheli Zuhal Böcek ek ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Muhittin Böcek hakkında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmasına ilişkin "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında ek ifade veren Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek'in il dışı seyahatlerinin tamamına eşlik ettiğini, bu kapsamda çok kez Ankara ve İstanbul'a gittiğini söyledi.

Böcek ifadesinde, "Gökhan hatırlamadığım bir zamanda bana, babasının belediye başkanı adaylığı için genel merkeze para vereceğini, Veli Ağbaba'nın Özgür Özel adına para istediğini söylemişti ve yüklü miktarda bir paradan bahsetmişti. Ben eşimin ve ailesinin işleri ile ilgilenmediğim için bu konularda kendisine soru sormazdım. Üzerinden zaman geçtiği için para miktarını ve konuşmanın geçtiği tarihi hatırlamıyorum. Ankara seyahatlerimizin birinde Gökhan genel merkeze para teslim edeceğini söylemişti." ifadelerini kullandı.

Ankara uçağında B.Ç. ile karşılaştıklarını, havalimanından bu kişinin ayarladığı araç ile ayrılıp otele geçtiklerini anlatan Böcek, ertesi gün eşini CHP Genel Merkezi'ne götürdüğünü, olumsuz bir durum yaşansaydı eşinin bundan bahsedeceğini, ödemeyi yapamadığını söyleyeceğini beyan etti.

Böcek, seyahatlerin birinde eşiyle Kapalıçarşı'ya gittiklerini, yanlarına E.B. ismiyle bildiği medya işleriyle uğraşan birinin geldiğini, eşi ve bu kişinin dövizciye girdiklerini, kendisinin kapının önünde beklediğini belirtti.

Bu dövizciden alınan paranın E.B'ye verildiğini, bu kişinin de çantayla geldiğini ifade eden Böcek, "Bu olay sonrasında Gökhan bana dövizciye şifre olarak para gösterdiğini söyledi. Bu olayı da ilginç bulduğum için hatırlıyorum. Para tesliminin yapıldığı dövizciyi hatırlamıyorum. E.B'nin İstanbul'daki ofisine bir defa gittim. Hatırladığım kadarıyla o zaman Muhittin Böcek'in adaylığı açıklanmıştı. Seçim çalışmaları için ofisine gitmiştik. E.B. ile eşim Gökhan ve babasının nasıl tanıştığını bilmiyorum." beyanında bulundu.

"Bahsettiği parayı kime teslim ettiğini bana söylemedi"

Zuhal Böcek, ifadesinde şunları kaydetti:

"Yeğenim N'nin de aramızda bulunduğu bir Ankara seyahatinde Gökhan yanımızdan ayrıldı, genel merkeze babasının durumunu sormaya gitti. Babasının adaylığı açıklanana kadar Gökhan çok stresliydi. 'O kadar para verdik halen açıklanmadı' şeklinde sitem ediyordu. Bir defasında Özgür Özel, Muhittin Böcek'in adaylığını açıklayacağına dair haber yollamıştı. Ancak devamında adaylık yine açıklanmadı. Bunun üzerine Gökhan 'Hala ne istiyorlar?' şeklinde tepki gösterdi. Gökhan bahsettiği 1 milyon avroyu kimden temin etti bilmiyorum. Ancak kendisi babasının konumundan dolayı Antalya'da herkesçe bilinir. İş insanlarından para istediğinde geri çevrilmezdi."

Yine seçim döneminde birçok kişinin seçim yardımında bulunduğunu beyan eden Böcek, "Gökhan bunlardan bana bahsetmişti. Serkan Ç. ve Furkan S. Gökhan'ın yakın arkadaşlarıdır. Gökhan adaylık için para verme olayını ikisine anlatmış olabilir. Bu konuda bilgim yoktur. Gökhan'ın belirttiği tarihte ya da bu tarihten birkaç gün sonra Muhittin Böcek'in Manisa'ya neden gittiğini bilmiyorum. Özgür Özel Genel Başkan olduktan sonra CHP Genel Merkezi'ne hiç gitmedim. Gökhan'ın genel merkezde kimleri tanıdığını bilmiyorum. Bahsettiği parayı kime teslim ettiğini bana söylemedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
