Muhsin Yazıcıoğlu ve Arkadaşları Anıldı

25.03.2026 15:58
Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde hayatını kaybedenler, 17. yılında Sivas'ta anıldı.

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve gazeteci İsmail Güneş, vefatlarının 17. yılında Sivas'ta anıldı.

BBP Sivas İl Başkanlığı tarafından Üstündağ, Çetinkaya, Yancı ve Güneş'in kabirlerinin yer aldığı Yukarı Tekke Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi.

Programda, vefat edenlerin aileleri ve partililer, mezarlara karanfil bırakarak dua etti.

Burada aileler adına açıklama yapan Erhan Üstündağ'ın ağabeyi Ahmet Üstündağ, 25 Mart 2009'da sadece bir helikopterin düşmediğini, Türk siyasetinin temiz sayfasının, koca bir Anadolu yüreğinin susturulmak istendiğini savundu.

Şehadetinin yıl dönümünde Yazıcıoğlu ve beraberindekileri rahmetle andığını belirten Üstündağ, "17 yıl önce takvimler 25 Mart'ı gösterdiğinde Türkiye'nin kalbine buzdan bir kor düştü. Bu sıradan bir kaza değil, milletin vicdanında kapanmayan teknik bir suikasttır." dedi.

Murat Çetinkaya'nın kızı Şevval Çetinkaya ise babasını kaybettiğinde 1,5 yaşında olduğunu söyledi.

Mezarda babasına hukuk fakültesini kazanacağının sözünü verdiğini anlatan Çetinkaya, "Elimden geleni yaptım ve hukuk fakültesini kazandım. Bugün artık burada bir hukukçu olarak söyleyebilirim ki bu bir kaza değil. Başta Yazıcıoğlu ve beraberindekiler kasıtlı olarak öldürüldü. Biz artık bunun çözülmesini çok istiyoruz çünkü bu acıyla yaşamak gerçekten çok zor." diye konuştu.

BBP Merkez İlçe Başkanı Şükrü Şanlı da 25 Mart 2009'un yürekleri üşüten kara gün olduğunu dile getirerek, "Zamanın buz tuttuğu gün, bir milletin vicdanının Keş dağlarında donduğu gün. Aradan 17 yıl geçmesine rağmen hala suçlular bulunamadı, aydınlatılmadı. Suçlular hala serbestçe gezmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
