Muhtar, Üniversite Öğrencilerine Destek Oluyor

20.02.2026 12:50
Kozaklı Muhtarı Kıyasettin Mert, üniversite öğrencisi kızların ayakkabılarını ücretsiz tamir ediyor.

NEVŞEHİR'in Kozaklı ilçesinde, ayakkabı tamirciliği yapan Yeni Mahalle Muhtarı Kıyasettin Mert (56), zorluklarla üniversiteye gönderdiği 4 kızının yaşadıklarından etkilendiği için, ilçedeki üniversitede eğitim gören kız öğrencilerin ayakkabılarını ücretsiz tamir ediyor. Mert, "Üniversitede okuduğu için, 'Para istemez' diyorum. Bazıları utanıyor. 'Olmaz' dediklerinde, 'Ben hiçbirinden almıyorum' deyince rahatlıyorlar" dedi.

Kozaklı ilçesi Yeni Mahalle Muhtarı Kıyasettin Mert, 1995 yılında, amcasının yanında çırak olarak ayakkabı tamirciliğine başladı. İşe başladıktan 6 yıl sonra dükkanı amcasından devralan Mert, bu meslekte devam etti. Kıyasettin Mert, evlenip çocuk sahibi oldu ve ayakkabı tamirciliği ile 4 kızını da üniversiteye gönderdi. Kızlarının bu süreçte yaşadığı zorlukları gören Mert, artık, ilçedeki üniversitede eğitim gören kız öğrencilerin ayakkabılarını, ücretsiz tamir ediyor. Kıyasettin Mert, aynı zamanda hobi olarak da iş yerinin duvarında yaklaşık 200 ülkenin paralarını biriktirerek koleksiyon yapıyor. Mesleğine yaklaşık 31 yıldır devam eden Mert, "Ben ayakkabı tamircisiyim, amcadan kalan bir meslek. Severek başladım. Okumayınca, amcamın yanında bu göreve başladım. Çıraktım. 6 sene çıraklık yaptıktan sonra devraldım. Amcam satıyordu. Kendime güvendiğim için devraldım, sonra bu işe başladım. Önce beni kimse tanımazdı. Sevilen biri oldum. Herkese yardımcı oldum. Kötülüklerden uzak durdum" diye konuştu.

'ÖNCE ÇOCUKLARIMI DÜŞÜNDÜM'

Eğitimlerine devam eden öğrencilere yardımcı olduğunu aktaran Kıyasettin Mert, "Ayakkabı getirirlerdi, yapardım. '10 liram var ağabey' derlerdi, 'Canın sağ olsun' derdim. Çoğundan para almazdım. Şu anda çok mezun olmuş gençlerimiz var. Halen geliyorlar, teşekkür ediyorlar. Şimdi de burada üniversitede okuyan gençlerimiz var. Ben o kız çocuklarına yardımcı oluyorum. Bu kız çocuklarına yardımcı oluyorsun da erkeklere niye olmuyorsun derseniz, benim 4 kızım üniversitede okudu. Devlet yurdunda kaldılar. Allah razı olsun, okudular, üniversiteyi bitirdiler. Çok zorluklarla okuttum ama hiç harçlıksız bırakmadım. Benim sigara, alkol, kumar gibi kötü alışkanlıklarım olmadığı için önce çocuklarımı düşündüm. 'Okusunlar' dedim. Para almıyorum. Ne getirirse getirsin öğrenciler, ne işi olursa olsun. Üniversitede okuduğu için biliyorum, öğreniyorum, 'Para istemez' diyorum. Bazıları utanıyor. 'Ağabey olmaz' dediklerinde, 'Ben hiçbirinden almıyorum' deyince rahatlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yeni Mahalle muhtarı olduğunu aktaran Mert, "Sağ olsunlar. Köyüm kasabam olmadığı halde sevilen biri olduğum için hepsi yardımcı oldular bana. Ayakkabı tamirciliğinde 31 sene hemen hemen geçti. Sevdiğim bir meslek. Oturduğum yerden arkadaşlar, tanıdıklar gelir, sohbet ederiz. Hem muhtarlık hem de bu işle uğraşıyorum. Vatandaşla iç içe oluyorum" dedi.

Hobi olarak para koleksiyonu da yapan Mert, "Burada bir arkadaş, 'Bende 3-4 tane para var' dedi. Yapıştırdım. Parayı çoğalttık. Şu anda 200 çeşit para var. Herkesin bir hobisi olur. Ben de parayla uğraşıyorum işte. Bütün esnafımıza diyorum, nerede okursa okusun, üniversitedeki kız çocuklarına yardımcı olsunlar" diye konuştu.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/NEVŞEHİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kozaklı, Güncel, Son Dakika

