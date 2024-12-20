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Muhtarlar Akademisi Sertifika Töreni

Yalova’da muhtarlara sertifikaları verildi; projelerde muhtarların rolü vurgulandı.

20.12.2024 17:18
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Yalova Valiliği öncülüğünde Yalova İli Muhtarlar Derneği ve Yalova Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Muhtarlar Akademisi kapanış töreninde muhtarlara sertifikaları verildi.

Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Vali Hülya Kaya, akademi ile atılan adımın çok önemli olduğunu belirtti.

Projelerin başarıya ulaşmasında en önemli katkının muhtarlardan geldiğini anlatan Kaya, ilde yapılacak tüm çalışmalarda önceden muhtarların bilgilendirileceğini söyledi.

Akademide verilen eğitimle muhtarların yapılacak işlerle ilgili bilgilerini pekiştirdiğini vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Bundan sonraki süreçte de sizlerle beraber çok sık bir araya geleceğiz. Yeni bir karar aldık. Yeşilay'ın en büyük yardımcısı sahada sizler olacaksınız. Sizlerle beraber yürüteceğimiz bu projeyle aslında Yeşilay gönüllülerinin muhtarlarımız öncülüğünde sayısının artarak büyümesini istiyoruz. Şu an maalesef sahadaki en büyük problemimiz bağımlılık. Bağımsızlık mücadelesini muhtarlarımızla beraber paylaşıyoruz. Sizlere bu konuda güveniyorum. Çünkü mahallenin ağabeyi, ablası olarak olayları en iyi sizler biliyorsunuz."

Yeşilay ile yürütülecek projede verilecek eğitimlere en fazla katkı sağlayan muhtarın adına mahallesinde adına park yapılacağını hatırlatan Vali Kaya, muhtarların getireceği projelere de destek vereceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Vali Kaya, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanı ve Yeşilay Mütevelli Heyeti Üyesi Suna Üstüner, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ve protokol üyeleri tarafından muhtarlara sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: AA

Yalova Valiliği, Yerel Yönetim, Politika, Eğitim, Güncel, yalova, Son Dakika

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