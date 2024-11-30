Muhtarlar, Kaymakam ve Başkan ile Bir Araya Geldi

Vezirköprü ilçesinde merkez mahalle muhtarları, Kaymakam Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül ile bir araya geldi.
İlçedeki bir tesiste düzenlenen yemek programına Kaymakam Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül ile ilçe merkezindeki mahalle muhtarları katıldı.
Programda muhtarlar, mahallelerinde yaşanan sorunları Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Gül'e iletti, fikir alışverişinde bulunuldu.
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