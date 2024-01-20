 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Muhtarlık seçimlerinde sahte ikamet iddiasıyla suç duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi

Muhtarlık seçimlerinde sahte ikamet iddiasıyla suç duyurusu

Körfez ilçesinde yaşayan Reşat Özdemir, muhtarlık seçimlerinde oy kullanmak için ikametini değiştirmek istedi. Ancak başvurusu sonucunda evinde 7 kişinin ikamet ettiği ortaya çıktı. Özdemir, sahte ikamet gösterimi suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Muhtarlık seçimlerinde sahte ikamet iddiasıyla suç duyurusu
20.01.2024 - 10:30,  Güncelleme: 10:37
Abone Ol

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'nde apartman dairesinde oturan Reşat Özdemir (60), muhtarlık seçimlerinde oy kullanmak amacıyla ikametini kendisine ait, kimsenin oturmadığı aynı ilçede kırsal Sevindikli Mahallesi'ndeki müstakil evine aldırmak için İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvurdu. Kayıtlarda, evde 7 kişinin ikamet ettiği ortaya çıktı. Yapılan işlemle evdeki 7 kişinin kaydı silindi. 'Sahte ikamet gösterimi' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Özdemir, "Burada büyük bir sahtecilik var" dedi.

Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi'nde oturan Reşat Özdemir, muhtarlık seçimlerinde oy kullanmak için ikametini aynı ilçenin kırsal Sevindikli Mahallesi'ndeki evine taşımak istedi. Özdemir, İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gidip, ikamet değişikliği başvurusu yaptı. Ancak Özdemir'in kendisine ait ve kimsenin yaşamadığı evde, 7 kişinin ikamet ettiğinin gözüktüğü ortaya çıktı. İkamet kaydı gözüken kişilerin, İstanbul Sultanbeyli'den kayıtlarını Özdemir'in evine aldırdıkları belirlendi. Reşat Özdemir, Nüfus Müdürlüğü ve İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verip kayıtları sildirdi. Özdemir'in oğlu Kadir Özdemir, daha sonra Körfez Adliyesi'ne giderek Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'SENİN EVDE BAŞKALARI GÖRÜNÜYOR DEDİ'

Reşat Özdemir, bir muhtar adayının, oy sayısını artırmak için boş olan evini sahte ikametle doldurtmuş olabileceğini iddia ederek, "Köyde yapmış olduğum eve ikametimi almak için nüfus dairesine gittim. Yanıma yanlışlıkla 2'nci ayın faturasını almışım, nüfus dairesi bu faturayı kabul etmedi. 'En geç 2 aylık fatura olması lazım' denildi. Tekrar su idaresine giderek 2'nci faturayı çıkarttırdım. Tekrar gittiğimde görevli kişi, 'Ağabey, senin evde başkaları görünüyor' dedi. 'Nasıl görünüyor, benden fatura istiyorsunuz, bu adamları buraya nasıl kaydettiniz? Bunları buradan düşün' dedim. O da bana 'Onları düştüm' dedi" diye konuştu.

'SİYASİ PARTİLER İLÇE SEÇİM KURULUNA GÖNDERDİ'

İkametinde görünen kişilerin kayıtlarını düşürmek için yaptıklarını anlatan Özdemir, "Gidip askıdaki listeye baktım. Resimlerini çekip nüfus müdürlüğüne gittim. 'Müdürüm, bunları düşürdük dediler, düşürmemişsiniz bunlar çoğalmış' dedim. O da bana 'Bunları biz yapamayız, ilçe seçim kurulu yapar' dedi. İlçe seçim kuruluna gittim. Onlar da bana 'Biz yapamayız, nüfus müdürlüğü yapar' dediler. Ben de 'Nüfus müdürlüğü sana gönderiyor, sen de nüfus müdürlüğüne gönderiyorsun' dedim. Bana, 'Sen de yapamazsın bu işi' dediler. Kimin yapacağını sorduğumda 'Seçime giren siyasi partiler bu işi yapacak' diye söylendi. Siyasi partilere verdim. Siyasi partiler de bunu ilçe seçim kuruluna gönderdi" dedi.

'NEREDE SAHTEKAR VARSA CEZASINI ÇEKSİN'

"Eğer bu suçsa, ben nüfus müdürlüğünden şikayetçiyim" diyen Özdemir, "Gereği yapılsın. Ben bunun arkasına düştüm, açığa çıkarttım. Kanunlar da bunu, nüfus kütüklerini araştırsın, nerede sahtekar varsa cezasını çeksin. Bu büyük bir ihtimal muhtarlık seçimleri davası. Herkes aday olabilir. Oranın nüfusuna kayıtlıysan muhtarlığa da aday olabilirsin ama böyle üçkağıtçılıkla olmaz. Burada yazılan insanlar suç makinesi olsa? Türkiye Cumhuriyeti'nde suikast yapan insanlardan olsa, ben burada kendimi nasıl ispatlayacağım? Bunları hiç görmedim de tanımıyorum da. Sadece askıda isimlerini gördüm" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Reşat Özdemir, Körfez, Yerel Haberler, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhtarlık seçimlerinde sahte ikamet iddiasıyla suç duyurusu - Son Dakika


12:27
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü

Son Dakika
12:27 Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:37:26. #1.13#
SON DAKİKA: Muhtarlık seçimlerinde sahte ikamet iddiasıyla suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement