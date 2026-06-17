Mülki İdare Amirleri Sınıflarında Değişiklik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mülki İdare Amirleri Sınıflarında Değişiklik

17.06.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, mülki idare amirleri sınıflarını güncelledi ve vali yardımcıları sayısını düzenledi.

İçişleri Bakanlığınca, bazı ilçelerin mülki idare amirleri atama ve yer değiştirme işlemlerinde esas alınan sınıflarında değişikliğe gidildi.

İçişleri Bakanlığının "Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği'nin ekinde yer alan ilçe sınıflarını düzenleyen cetvelde değişiklik yapıldı.

Buna göre, Aydın'ın Didim, Kocaeli'nin Dilovası, Manisa'nın Alaşehir ve Sakarya'nın Sapanca ilçeleri 1. sınıf olarak tespit edildi.

Hatay'ın Arsuz, Mardin'in Artuklu, Samsun'un 19 Mayıs ve Trabzon'un Yomra ilçeleri 2. sınıf; Edirne'nin Enez ve İpsala, Samsun'un Kavak ile Trabzon'un Arsin ilçeleri 3. sınıf olarak belirlendi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye, Artvin'in Yusufeli, Balıkesir'in Marmara, Eskişehir'in Mihalıççık, Hatay'ın Hassa, Kastamonu'nun Daday, Tokat'ın Pazar, Trabzon'un Çaykara ve Yozgat'ın Saraykent ilçeleri 4. sınıf oldu.

Adana'nın Saimbeyli, Samsun'un Asarcık, Sivas'ın Altınyayla ve Trabzon'un Dernekpazarı ilçeleri 5; Diyarbakır'ın Hazro ve Kocaköy ilçeleri ise 6. sınıf olarak belirlendi.

Vali yardımcıları sayısında değişiklik yapıldı

Tebliğle, yönetmeliğin ekinde yer alan vali yardımcıları sayısı cetveli de yeniden düzenlendi.

Buna göre, İstanbul'da vali yardımcısı sayısı 25, Ankara'da 20, İzmir'de 14, Hatay'da 11 oldu.

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, Kocaeli, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla ve Sakarya'da 10 vali yardımcısı bulunmasına karar verildi.

Adıyaman, Malatya ve Samsun'da vali yardımcısı sayısı 9, Bolu; Erzurum, Isparta, Kayseri, Ordu, Tekirdağ, Trabzon ve Şanlıurfa'da 8; Afyonkarahisar, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Mardin, Van ve Yalova'da 7 olarak belirlendi.

Ağrı, Amasya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Çankırı, Çorum, Denizli, Giresun, Kars, Kırklareli, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sivas, Tunceli, Uşak, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Kilis, Zonguldak, Osmaniye ve Düzce'de vali yardımcısı sayısı 6 oldu.

Bitlis, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu, Kırşehir, Rize, Sinop, Tokat, Yozgat, Aksaray, Bartın, Ardahan, Iğdır ve Karabük'te 5; Bayburt'ta ise 4 vali yardımcısı görev yapacak.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mülki İdare Amirleri Sınıflarında Değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması Yüzde 49’luk ortaklık gündemde Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Yüzde 49'luk ortaklık gündemde
Türkiye’nin 121 yıllık çay devi iflas etti Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti
Trump’tan İran’a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak Trump'tan İran'a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı İşte sözleşmesindeki özel madde Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

11:33
Görevden alınan TRT spikerinin maç öncesi videosu ortaya çıktı
Görevden alınan TRT spikerinin maç öncesi videosu ortaya çıktı
11:20
Kritik MYK öncesi CHP’de flaş gelişme Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:09
Görüntü maalesef Türkiye’den Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 11:49:37. #7.12#
SON DAKİKA: Mülki İdare Amirleri Sınıflarında Değişiklik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.