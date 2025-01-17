Suriye'de bombalı araç saldırısı: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Suriye'de bombalı araç saldırısı: 4 kişi yaralandı

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Suriye'nin Münbiç ilçesinin Rabıta mahallesinde bir bombalı araçla düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

17.01.2025 19:16  Güncelleme: 19:26
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Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin Rabıta mahallesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Münbiç'in Rabıta Mahallesi'nde araca yerleştirilen bomba infilak etti.

4 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken, çevrede hasar meydana geldi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

NE OLMUŞTU?

Münbiç'te 31 Aralık 2024'te de terör örgütü PKK/ YPG'nin düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatı kaybetmişti.

Suriye\'de bombalı araç saldırısı: 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, 3-sayfa, Suriye, Münbiç, Güncel, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de bombalı araç saldırısı: 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Sk 06:
    Suriye terörü çözemedi zaten çözemez bizimkiler zıplıyor zevkten 6 10 Yanıtla
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