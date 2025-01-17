Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin Rabıta mahallesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Münbiç'in Rabıta Mahallesi'nde araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken, çevrede hasar meydana geldi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Münbiç'te 31 Aralık 2024'te de terör örgütü PKK/ YPG'nin düzenlediği saldırılarda 3 kişi hayatı kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › Suriye'de bombalı araç saldırısı: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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