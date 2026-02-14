Münih'te Suriye İle Entegrasyon Görüşmesi

(MÜNİH) - Münih Güvenlik Konferansı kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye Dışişleri Bakanı Asaad Hassan Al-Shaibani ve SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi bir araya geldi. Taraflar, "entegrasyon anlaşması"nın uygulanmasını ele aldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye Dışişleri Bakanı Asaad Hassan Al-Shaibani başkanlığındaki heyetin, Münih Güvenlik Konferansı sırasında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toplantıda, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yapılarak, en önemli yerel ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Amerikan tarafı ayrıca, Suriye hükümetine ve Suriye Demokratik Güçleri ile yakın zamanda varılan birleşme anlaşmasına ve Suriye devletinin IŞİD ile mücadeledeki çabalarına ABD'nin desteğini teyit etti. Toplantıda iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilme yolları ele alındı." denildi.

Abdi: Entegrasyondaki ilerleme ele alındı

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantının "entegrasyon anlaşmasının uygulanmasında kaydedilen ilerlemeleri ele almak" amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Abdi, Rubio ve Şaibani ile "çok verimli" bir görüşme yaptıklarını ifade ederek, anlaşmanın kolaylaştırılması ve uygulanmasının desteklenmesinde üstlendiği rol nedeniyle ABD'ye teşekkür etti.

Abdi ayrıca, SDG heyetinin Münih Güvenlik Konferansı'na "Suriye devletinin temsilcileri olarak, birleşik ulusal çerçeve içinde" katılımını sağlayan diplomatik çabaları takdirle karşıladıklarını kaydetti.

Barrack: Yeni bir başlangıç

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Bir resim bin kelimeye bedeldir – yeni bir başlangıç" ifadelerini kullandı.