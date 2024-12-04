Van'ın Muradiye ilçesinde bu yıl 543 düzensiz göçmen yakalandı, 284 insan kaçakçısı tutuklandı.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, jandarma ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu yıl yürütülen çalışmalarda 543 düzensiz göçmen yakalandı, 284 insan kaçakçısı tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Muradiye'de Göçmen Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?