Muradiye'de kar ve tipiden kapanan yollar ulaşıma açıldı
VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsal kesimde kapanan bazı mahallelerin yolları yeniden ulaşıma açıldı.
Muradiye'nin yüksek kesimlerindeki mahallerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Kar yağışı ve tipinin etkisiyle yolların ulaşıma kapandığı mahallelerde, Van Büyükşehir Belediyesi ve Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışmalar neticesinde kapanan mahallelerin yolları tekrardan ulaşıma açıldı.
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