Murat Emir, Şeniz Doğan ve eşinin gözaltısını \'aile boyu zulüm\' diye niteledi

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Bakırköy ve Merkezefendi belediyelerine yönelik operasyona ilişkin, "Kardeşten ağabeye, belediye başkanından eşine uzanan kirli kuşatmanın tek bir sebebi YENİ Parti'nin dalga dalga büyüyen halk gücünden duyduğunuz korku. Şafak operasyonlarınızla, aile boyu zulmünüzle YENİ Parti'yi durduramazsınız! Sandık gelecek, bu kumpas düzeniniz yıkılacak" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Bakırköy ve Merkezefendi belediyelerine yönelik operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sabah İstanbul'da Bakırköy Belediyesi'ne şafak baskını, hemen ardından Denizli'de YENİ Partili Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan ve eşine gözaltı. Bakırköy'de Başkan Yardımcıları Arda Karadağ, Nurcan Alan, Uğur Dündar ve Cemalettin Özdemir gözaltına alınıyor. Denizli'de ise halkın rekor oyla seçtiği Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan, eşiyle birlikte gözaltına alınarak aile boyu rehine düzeni sürdürülüyor. Kardeşten ağabeye, belediye başkanından eşine uzanan bu kirli kuşatmanın tek bir sebebi YENİ Parti'nin dalga dalga büyüyen halk gücünden duyduğunuz korku. Şafak operasyonlarınızla, aile boyu zulmünüzle YENİ Parti'yi durduramazsınız! Sandık gelecek, bu kumpas düzeniniz yıkılacak" ifadesini kullandı.