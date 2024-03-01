Murat Kurum, İmamoğlu\'nu eleştirdi: \'Gider CHP\'nin eş başkanı mı olursun veya yol yürüdüğün şimdiki eş başkanı da arkadan hançerler misin, onu sen bilirsin\'

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Gider CHP'nin eş başkanı mı olursun veya yol yürüdüğün şimdiki eş başkanı da arkadan hançerler misin, onu sen bilirsin." dedi.

Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen "Konya Hemşehri Buluşmaları"na katılan Kurum, sahneye çıktığında Konya Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı ile seçim şarkısı eşliğinde karşılıklı oynadı.

Kurum, konuşmasında "baba ocağım" dediği Konya'nın, kardeşlik, birlik ve beraberlik şehri olduğunu söyledi.

Her zaman Mevlana'nın "Birlik olun" çağrısına kulak verdiklerini ve gittikleri her yerde vatandaşların teveccühüyle karşılaştıklarını kaydeden Kurum, "Bu teveccühü görenler ne yapacaklarını şaşırdılar. Bir o yana, bir bu yana savruluyorlar. Gündem değiştirmek için elinden geleni ardına koymayan bilgisiz bir başkanımız var. İstanbul'a ilgisi olmayan, yarı zamanlı belediyecilik yapan, sosyal medya belediyeciliği yapan bir başkan var. Bu başkana diyoruz ki '31 Mart'a az kaldı. 31 Mart'ta seni süresiz tatile göndereceğiz.'" diye konuştu.

"31 Mart'ta İstanbullular sandıkta sana ve senin zihniyetine öyle bir cevap verecekler ki ne olduğunu şaşıracaksın." diyen Kurum, şöyle devam etti:

"Bundan sonra artık tatile mi gidersin, kayağa mı gidersin, başka emeller peşinde mi koşarsın... Gider CHP'nin eş başkanı mı olursun veya yol yürüdüğün şimdiki eş başkanı da arkadan hançerler misin, onu sen bilirsin. Senin yaptığını 5 yıldır bütün Türkiye görüyor. Sen yol yürüdüğün tüm arkadaşlarını yolda bıraktın. 'Abim' dediğin genel başkanını kongrede saf dışı bırakabilmek için İstanbul'un kaynaklarını harcadın."

Kurum, İBB'nin kaynaklarının israf edildiğini belirterek, "İstanbul'un kaynağını çalıyorlar. İstanbul'un parasını başka emelleri için harcıyorlar ama az kaldı. 30 gün sonra o harcadığınız, israf ettiğiniz tüm kaynakların hesabını Saraçhane'ye gelip bir bir sizden soracağız." ifadelerini kullandı.

Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sanatçı Yavuz Bingöl, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.