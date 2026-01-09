Muratpaşa Belediyesi'nden Bakan Tekin'in Açıklamalarına Tepki: "Olmayan Davalarla Suçlamak, Gerçekleri Görmezden Gelmek İyi Niyetle Açıklanamaz"

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in belediyeye yönelik "Arsa üretmiyorlar. Okul arsasının küçük bir köşesinde hissesi var diye dava açıyor" şeklindeki ifadelerine ilişkin "Eğitimi, siyasi mazeret üretmenin aracı haline getiren bu dili reddediyoruz. Olmayan davalarla suçlamak, var olan arsaları yok saymak, gerçekleri görmezden gelmek iyi niyetle açıklanamaz. Muratpaşa Belediyemiz, kamuoyunu yanıltan söylemlerin muhatabı değildir. Belediyemiz kimsenin yerine sorumluluk üstlenmek zorunda değildir" açıklamasını yaptı.

Muratpaşa Belediyesi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Antalya'da yaptığı "Cumhur İttifakı belediyesi olmayan ilçelerde sorun yaşıyoruz. Muratpaşa örneğinde arsa üretmiyorlar. Bir belediye düşünün; okul arsasının küçük bir köşesinde hissesi var diye dava açıyor. Böyle mantık olur mu" açıklamasına yanıt verdi. Belediye'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'in Antalya'da yaptığı ve Muratpaşa Belediyemizi hedef alan açıklamalar, bilgi eksikliğiyle değil, gerçekle bağını koparmış bir anlatıyla yapılmıştır. Antalya, başarısız bir bakanın gerçeklikle ilgisi olmayan açıklamalarına muhatap olmuştur. Belediyemiz, geçmişte olduğu gibi bugün de ve gelecekte de eğitimin önünü açmak için her türlü fedakarlığı yapmaya devam edecektir. Mülk ve hisselerini bedelsiz olarak tahsis etmiş, okul bahçelerine spor salonları kazandırmış ve yetki alanının ötesinde sorumluluk almıştır. Buna karşın Milli Eğitim Bakanlığı'nın, kendi yatırım ve kamulaştırma sorumluluğunu yerine getirmemek adına konuyu çarpıtarak yerel yönetimi hedef alan ve iftiraya varan açıklamalar yapması kabul edilemez. Bu yaklaşım sorumluluğu paylaşmak değil, açıkça sorumluluktan kaçmaktır ve bir Milli Eğitim Bakanı'nın taşıması gereken sorumluluk ve ciddiyetle bağdaşmamaktadır.

Açık ve net biçimde ifade ediyoruz: Muratpaşa Belediyesi'nin okul yapımına karşı açtığı tek bir dava yoktur. Bu yöndeki ifadeler yanlıştır, mesnetsizdir ve kamuoyunu bilerek yanıltmaya yöneliktir. Muratpaşa'mızda, belediyemizin hisseli olduğu 109 okul alanı bulunmaktadır. Bu alanlardan 90 bin 813 metrekareye, başka bir ifadeyle yaklaşık 13 futbol sahası büyüklüğüne ulaşan 43 adedi, Milli Eğitim Bakanlığı'na tek kuruş bedel alınmaksızın, ücretsiz olarak tahsis edilmiştir. Tahsis edilen alanların 4 adedi halen boş ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırımını beklemektedir. Buna rağmen 'arsa üretilmiyor' demek, gerçeği çarpıtmaktır.

"Merkezi idarenin eğitim yatırımlarındaki sorumluluğunu örtme çabasını kabul etmiyoruz"

Sorun arsa değildir. Sorun, mevcut arsalara ilgili Bakanlığın sorumluluk almamasıdır. 66 adet arsada belediyemiz hisseleri bulunmakta olup belediyemiz dışındaki hisselerin bakanlıkça kamulaştırılması gerekmektedir. Yetki ve sorumluluk açıkça bakanlığa aittir. Kreşleri, ilkokuldan üniversiteye destek eğitim kursları, meslek edindirme, sanat ve hobi kurslarıyla aynı zamanda büyük bir eğitim kurumu olan belediyemizi hedef göstererek, merkezi idarenin eğitim yatırımlarındaki sorumluluğunu örtme çabasını kabul etmiyoruz.

Eğitimi, siyasi mazeret üretmenin aracı haline getiren bu dili reddediyoruz. Olmayan davalarla suçlamak, var olan arsaları yok saymak, gerçekleri görmezden gelmek iyi niyetle açıklanamaz. Muratpaşa Belediyemiz, kamuoyunu yanıltan söylemlerin muhatabı değildir. Belediyemiz kimsenin yerine sorumluluk üstlenmek zorunda değildir; ancak gerektiğinde sorumluluk almaktan da hiçbir zaman kaçınmamıştır. Nitekim belediyemiz, 2014 yılında başlattığı proje kapsamında bugüne kadar 6 okul bahçesine çok amaçlı spor salonu kazandırmıştır. Ders saatlerinde öğrencilerin kullanımına sunulan, ders dışı zamanlarda ise mahalle sakinlerine, lisanslı sporculara ve belediyenin ücretsiz kurslarına hizmet veren bu tesislerden ayda yaklaşık 15 bin kişi yararlanmaktadır. Belediyemiz 7'nci spor salonu için tüm hazırlıklarını tamamlamış; Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında resmi başvurusunu yapmıştır. Ancak başvurunun üzerinden 4 ay geçmesine rağmen, salonun hangi okul bahçesine yapılacağına ilişkin bakanlık tarafından herhangi bir yanıt verilmemiştir."