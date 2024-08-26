Muratpaşa Belediyesi, 'Lozan'a Giden Son Zafer' Konferansı Düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muratpaşa Belediyesi, 'Lozan'a Giden Son Zafer' Konferansı Düzenliyor

Muratpaşa Belediyesi, Büyük Taarruz'un 102'nci yılında emekli Albay ve araştırmacı yazar Atilla Güler'in konuşmacı olacağı 'Lozan'a Giden Son Zafer' adlı konferans düzenliyor. Konferans, 29 Ağustos Perşembe, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda saat 19.00'da başlayacak.

26.08.2024 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, Büyük Taarruz'un 102'inci yılında emekli Albay ve araştırmacı yazar Atilla Güler'in konuşmacı olacağı 'Lozan'a Giden Son Zafer' adlı konferans düzenliyor.

Muratpaşa Belediyesi, 30 Ağustos'ta Büyük Taarruz'un 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında, Lozan Barış Anlaşması'na uzanan uzun yolu konuşacak. Emekli Albay ve araştırmacı yazar Atilla Güler'in konuşmacı olacağı konferans, 29 Ağustos Perşembe, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda saat 19.00'da başlayacak. "Şanlı Kop Dağı Savunması", " Kafkasya: Zafer, İhanet ve Hüzün", "Balkanlara Hüzünlü Veda" isimli kitapları bulunan Güler, konferansın ardından imza günü de yapacak.

Kaynak: ANKA

Atilla Güler, Erdal İnönü, Konferans, Albay, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi, 'Lozan'a Giden Son Zafer' Konferansı Düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:51 Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
11:48 Ukrayna, Rusya’da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu O anlar kamerada Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
22:17 Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin’e mi ait Analiz sonuçları ortaya çıktı Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin'e mi ait? Analiz sonuçları ortaya çıktı
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
21:20 Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 13:01:42. #1.12#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi, 'Lozan'a Giden Son Zafer' Konferansı Düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement