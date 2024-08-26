Muratpaşa Belediyesi, 'Lozan'a Giden Son Zafer' Konferansı Düzenliyor

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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi, Büyük Taarruz'un 102'inci yılında emekli Albay ve araştırmacı yazar Atilla Güler'in konuşmacı olacağı 'Lozan'a Giden Son Zafer' adlı konferans düzenliyor.

Muratpaşa Belediyesi, 30 Ağustos'ta Büyük Taarruz'un 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında, Lozan Barış Anlaşması'na uzanan uzun yolu konuşacak. Emekli Albay ve araştırmacı yazar Atilla Güler'in konuşmacı olacağı konferans, 29 Ağustos Perşembe, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda saat 19.00'da başlayacak. "Şanlı Kop Dağı Savunması", " Kafkasya: Zafer, İhanet ve Hüzün", "Balkanlara Hüzünlü Veda" isimli kitapları bulunan Güler, konferansın ardından imza günü de yapacak.