Muratpaşa Belediyesi'nden 10-14 yaş grubuna robotik-kodlama eğitimi - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi'nden 10-14 yaş grubuna robotik-kodlama eğitimi

Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri'nde (ASSİM), 10-14 yaş grubuna yönelik robotik-kodlama eğitimi başvuruları başladı. Eğitimler ASSİM Teknoloji Merkezi tarafından verilecek ve içeriğinde yazılımlar, kodlar, devreler, sensörler ve 3 boyutlu yazıcılarla çalışma yer alacak.

19.07.2024 11:45
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri'nde (ASSİM), 10-14 yaş grubuna yönelik robotik-kodlama eğitimi başvuruları başladı.

Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı ASSİM'de başlayacak robotik-kodlama eğitimi, bu yıl 5 ayrı grup halinde gerçekleşecek ve her grup 12 kişiden oluşacak. Toplam 16 saatten oluşan eğitimler 10.00-14.00 arasında dört gün boyunca sürecek.

ASSİM Teknoloji Merkezi tarafından verilecek eğitimde öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde yazılımlar, kodlar, devreler, sensörler ve 3 boyutlu yazıcılarla çalışıp hayallerini tasarıma dönüştürecekleri bir eğitim sürecinden geçecek. Eğitim içeriğinde code.org, scratch ile programlama, mBot eğitim robotu programlama, tinkercad ile 3D tasarım oluşturma ve Arduino ile basit devre kullanımı yer alacak.

Robotik-kodlama eğitimine katılmak isteyenlerin başvurularını 444 80 07 numaralı Turunç Masa çağrı merkezi üzerinden oluşturmaları gerekecek. Kontenjanların tamamlanmasının ardından ise 29 Temmuz'da ilk grubun eğitimleri başlayacak.

Kaynak: ANKA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi'nden 10-14 yaş grubuna robotik-kodlama eğitimi - Son Dakika

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