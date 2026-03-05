Muratpaşa Belediyesi'nden 16 Bin Metrekarelik Alanda Park Projesi - Son Dakika
Muratpaşa Belediyesi'nden 16 Bin Metrekarelik Alanda Park Projesi

05.03.2026 10:52  Güncelleme: 11:44
Muratpaşa Belediyesi, Çaybaşı Mahallesi’ndeki yeni park projesiyle engelli bireyler için erişilebilir alanlar sunarak herkesin faydalanabileceği bir sosyal alan oluşturuyor. Proje, çeşitli spor imkanları ve doğal peyzaj düzenlemeleri ile donatılacak.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, Çaybaşı Mahallesi 1359–1365 Sokak kesişiminde yer alan 16 bin metrekarelik alanda, engelsiz ve çok yönlü kullanım imkanı sunacak yeni bir park projesini hayata geçiriyor.

Muratpaşa Belediyesi, Çaybaşı Mahallesi'nde yeni bir park projesini hayata geçiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından planlaması tamamlanan park, her yaş grubuna hitap edecek şekilde tasarlandı.

Proje, özellikle engelli bireylerin erişimine uygun altyapısıyla öne çıkıyor. Parkta çocuk oyun grupları, basketbol sahası, fitness ekipmanları ve vücut ağırlığıyla antrenman yapılmasına imkan tanıyan kalistenik alanlar yer alacak. Ayrıca koşu yolu, yalnızca bitkilerden oluşan özel bir bitki labirenti, oturma ve gölgeleme elemanları ile kapsamlı bir bitkisel peyzaj düzenlemesi projeye dahil edildi.

Görme engelliler için yönlendirme yüzeyleri planlanırken, belediye bünyesinde üretilen engelli dostu banklar da alana yerleştirilecek. Tekerlekli sandalye kullanıcılarının parkın tüm noktalarına kesintisiz erişimi için rampalı dolaşım sistemi oluşturulacak.

Aktif yaşamı destekleyen ve mahalle ölçeğinde sosyal etkileşimi güçlendirmeyi hedefleyen parkın, Çaybaşı Mahallesi'ne hem sportif hem de kamusal yaşam açısından önemli bir katkı sunması amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Spor, Son Dakika

