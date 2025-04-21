Muratpaşa Belediyesi'nden Yaşlılara Kültürel ve Tarihi Geziler

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı evlerinde yürüttüğü "Kültür, Sanat ve Tarihe Erişim Kolaylığı" projesi kapsamında, yaklaşık 30 yaş almış, şehrin önemli tarihi miraslarından biri olan Lyrboton Kome Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Muratpaşa Belediyesi, yaş almışların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak amacıyla Yeşilbahçe, Fener, Soğuksu, Kızılsaray ve Konuksever mahallelerinde 5 yaşlı evi hizmete açtı. Bu merkezler, aktif ve üretken bir yaşlılık dönemi için sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler sunan örnek projeler arasında yer alıyor.

Yaşlı evleri üyeleri "Kültür, Sanat ve Tarihe Erişim Kolaylığı" projesi kapsamında 2 bin 200 yıllık zeytinyağı üretim köyü kimliğiyle bilinen Lyrboton Kome Antik Kenti'ni ziyaret etti. Orman Yüksek Mühendisi Nusret Yakışlı ve Sanat Tarihçisi Özden Aktaş rehberliğinde gerçekleşen gezide, katılımcılar hem doğayla buluştu hem de geçmişin izlerini yerinde keşfetme imkanı buldu. Yaşlı evi üyeleri, restorasyon çalışmalarıyla kent kültürüne kazandırılan antik kentin tarihi zeytin işliklerini ve mimari yapılarını ilgiyle inceledi.