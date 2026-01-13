Muratpaşa Belediyesi: "Belediyemizin Mevcut Koşullar Altında Herhangi Bir Personel Alımı Yapması Söz Konusu Değildir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muratpaşa Belediyesi: "Belediyemizin Mevcut Koşullar Altında Herhangi Bir Personel Alımı Yapması Söz Konusu Değildir"

13.01.2026 14:00  Güncelleme: 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediyesi, ekonomik koşullar nedeniyle yeni personel alımının mümkün olmadığını ve mevcut personel sayısında ihtiyatlı bir azalma yapılacağını açıkladı. Belediye, hizmetlerin sürdürülebilirliği ve ödemelerin düzenli yapılabilmesi için bu kararı aldığını belirtti.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, "Belediyemizin mevcut koşullar altında herhangi bir personel alımı yapması söz konusu değildir. Temel hizmetlerin kararlılıkla sürdürülebilmesi ve maaşların gününde ödenebilmesi için; iş gerekleri, performans ve kurumsal uyum esas alınarak emekliler ve nispi eksiltme yoluyla personel sayısında ihtiyatlı bir azalmaya gidilmesi zorunlu hale gelmiştir" açıklamasını yaptı.

Muratpaşa Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ekonomik şartlar nedeniyle "personel sayısında ihtiyatlı bir azalmaya gidilmesinin zorunlu hale geldiği" belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kırk yıl öncesinin Antalya Belediyesi döneminden kalan kamulaştırmasız el atma davalarına; emlak vergi değerlerine ilişkin son düzenleme sonucunda bütçemizin yaklaşık yüzde 22'sini kaybetmiş olmamıza; SGK, kamu ve belediye şirketi borçlarının İller Bankası paylarından kesilmesini öngören merkezi idare kararlarına rağmen belediyemiz, temel hizmetleri aksatmadan sürdürmüş, çalışanların maaşlarını bugüne kadar gününde ve eksiksiz ödemiştir. Bu süreçte büyük bir kararlılık ve mali disiplin ortaya konulmuştur.

Belediyemizin iradesi ve kontrolü dışında gelişen bu tablo, derinleşen ekonomik kriz ve merkezi hükümet kaynaklı mali kısıtlamalar karşısında yeni personel istihdamını imkansız hale getirmiştir. Bu çerçevede belediyemizin mevcut koşullar altında herhangi bir personel alımı yapması söz konusu değildir. Temel hizmetlerin kararlılıkla sürdürülebilmesi ve maaşların gününde ödenebilmesi için; iş gerekleri, performans ve kurumsal uyum esas alınarak emekliler ve nispi eksiltme yoluyla personel sayısında ihtiyatlı bir azalmaya gidilmesi zorunlu hale gelmiştir."

Kaynak: ANKA

Muratpaşa, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediyesi: 'Belediyemizin Mevcut Koşullar Altında Herhangi Bir Personel Alımı Yapması Söz Konusu Değildir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

14:28
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:17:07. #7.11#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi: "Belediyemizin Mevcut Koşullar Altında Herhangi Bir Personel Alımı Yapması Söz Konusu Değildir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.