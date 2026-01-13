(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, "Belediyemizin mevcut koşullar altında herhangi bir personel alımı yapması söz konusu değildir. Temel hizmetlerin kararlılıkla sürdürülebilmesi ve maaşların gününde ödenebilmesi için; iş gerekleri, performans ve kurumsal uyum esas alınarak emekliler ve nispi eksiltme yoluyla personel sayısında ihtiyatlı bir azalmaya gidilmesi zorunlu hale gelmiştir" açıklamasını yaptı.

Muratpaşa Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ekonomik şartlar nedeniyle "personel sayısında ihtiyatlı bir azalmaya gidilmesinin zorunlu hale geldiği" belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kırk yıl öncesinin Antalya Belediyesi döneminden kalan kamulaştırmasız el atma davalarına; emlak vergi değerlerine ilişkin son düzenleme sonucunda bütçemizin yaklaşık yüzde 22'sini kaybetmiş olmamıza; SGK, kamu ve belediye şirketi borçlarının İller Bankası paylarından kesilmesini öngören merkezi idare kararlarına rağmen belediyemiz, temel hizmetleri aksatmadan sürdürmüş, çalışanların maaşlarını bugüne kadar gününde ve eksiksiz ödemiştir. Bu süreçte büyük bir kararlılık ve mali disiplin ortaya konulmuştur.

Belediyemizin iradesi ve kontrolü dışında gelişen bu tablo, derinleşen ekonomik kriz ve merkezi hükümet kaynaklı mali kısıtlamalar karşısında yeni personel istihdamını imkansız hale getirmiştir. Bu çerçevede belediyemizin mevcut koşullar altında herhangi bir personel alımı yapması söz konusu değildir. Temel hizmetlerin kararlılıkla sürdürülebilmesi ve maaşların gününde ödenebilmesi için; iş gerekleri, performans ve kurumsal uyum esas alınarak emekliler ve nispi eksiltme yoluyla personel sayısında ihtiyatlı bir azalmaya gidilmesi zorunlu hale gelmiştir."