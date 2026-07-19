Muratpaşa'da Çocuklar Yaz Tatilini Bağlama Öğrenerek Değerlendiriyor

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin Değirmenönü Kurs Merkezi'nde düzenlediği yaz dönemi sanat ve hobi kursları kapsamında 7-18 yaş arası 48 öğrenci bağlama eğitimi ile yaz tatilini verimli geçiriyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin yaz dönemi sanat ve hobi kursları, çocukların ilgi alanlarını keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve yaz tatilini nitelikli etkinliklerle değerlendirmelerine katkı sunuyor.

Katılımcılar eğitimlerde bağlamayı doğru tutuş ve oturuş tekniklerinden başlayarak temel nota bilgisi, ritim çalışmaları ve tezene kullanımını öğreniyor. Eğitimin ilerleyen aşamalarında ise Türk halk müziğinin sevilen eserlerini seslendirmeye başlayan öğrenciler, düzenli pratik yaparak müzikal becerilerini geliştiriyor.

Bağlama eğitimi, çocukların müzik kulağının, ritim duygusunun, el-göz koordinasyonunun ve dikkat becerilerinin gelişimine katkı sağlarken, disiplinli çalışma alışkanlığı kazanmalarını da destekliyor. Erken yaşta müzikle tanışan çocuklar, sanatsal yönlerini keşfetme fırsatı bulurken özgüvenlerini artırıyor ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştiriyor. Yaz tatilini kişisel gelişim fırsatına dönüştüren öğrenciler, kurslarda yeni arkadaşlıklar kurarak sosyalleşme imkanı da buluyor.

SANATIN FARKLI DALLARINDA EĞİTİM

Değirmenönü Kurs Merkezi'nde bağlamanın yanı sıra halk oyunları, yaratıcı drama, solfej, Türk Halk Müziği Çocuk Korosu, Çok Sesli Çocuk Korosu, bateri, ukulele ile klasik, akustik, bas ve elektro gitar eğitimleri de veriliyor.