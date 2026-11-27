Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü. Yangın sırasında evde yalnız olduğu belirtilen Sinem S.'nin (35) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki bir apartmanın dairesinde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Apartmanda oturanlar yükselen dumanı gördükten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Duman ve alevlerin yükselmesi üzerine binada oturanlar tahliye edilirken, çevredekiler de sokağa çıktı. Adrese sevk edilen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Apartmanda oturanların içeride kalan evcil hayvanlarının ise zarar görmediği öğrenildi. Yatak odasının büyük zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

APARTMAN SAKİNİ OLAYI ANLATTI

Aynı apartmanda oturan Alper Tersakan, olay öncesinde çığlık sesi duyduklarını, kapıyı açtıklarında apartmanın dumanla kaplandığını söyledi. Evdeki hayvanını ve alt katta yaşayan ailesini aldıktan sonra kapılara vurarak binayı boşaltmaya başladıklarını anlatan Tersakan, "Alevler çıkmaya başladı yangının başladığı yerden. Duman yan binaya, alevler apartmana, ağaçlara sıçramaya başladı. Hızla çıktık, içeride hayvanlar kaldı sadece. İnsanların hepsini kurtardık. Sadece içeride kedilerimiz var, onlar kaldı. Onları kurtarmaya çalışıyor itfaiye ekibi. Baya korktuk, her şey birdenbire gelişti. İtfaiye 1 dakika daha geç kalsaydı yangın tüm apartmanı sarabilirdi, hatta yan apartmana da sıçrayabilirdi. Yangın hiçbir şekilde şakaya gelmiyor" dedi.

Haber-Kamera: Arda KIR/ANTALYA,