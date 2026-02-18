Muratpaşa'da Çocuklar İçin Robotik Kodlama Eğitimi Başlıyor

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin ASSİM Teknoloji Merkezi'nde düzenleyeceği robotik kodlama eğitimleri için başvurular 23 Şubat'ta sona erecek. Kontenjanı 40 kişiyle sınırlı programa 10-14 yaş arası öğrenciler kabul edilecek.

Muratpaşa Belediyesi, teknolojiye ilgi duyan çocuklara yönelik robotik kodlama eğitimlerini bu yıl da sürdürüyor. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilecek programın, geleceğin mesleklerine temel oluşturması hedefleniyor.

Uygulamalı eğitim programı

Eğitim sürecinde uzman eğitmenler eşliğinde yazılım geliştirme, algoritma mantığı, elektronik devre kurulumu ve sensör kullanımı başlıklarında uygulamalı çalışmalar yapılacak. Üç boyutlu yazıcılarla tasarımlarını somut ürüne dönüştürecek öğrenciler, teorik bilgiyi pratiğe aktarma imkanı bulacak.

Arduino tabanlı projeler geliştirilecek

Programın problem çözme becerisi, analitik düşünme kapasitesi ve tasarım odaklı yaklaşımın gelişimine katkı sunması amaçlanıyor. Eğitim kapsamında Arduino tabanlı projeler geliştirecek öğrencilerin, teknolojiyi yalnızca tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Başvurular Turunç Masa üzerinden

Robotik kodlama kursuna kayıt yaptırmak isteyenlerin belediyenin 444 80 07 numaralı Turunç Masa çağrı merkezi hattı üzerinden başvuru yapması gerekecek. Kontenjanı 40 kişiyle sınırlı olan programa 10-14 yaş arası öğrenciler kabul edilecek.