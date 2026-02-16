Mürşitpınar Kapısı Açılmalı - Son Dakika
Mürşitpınar Kapısı Açılmalı

16.02.2026 14:49
Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, Kobani'ye yardımların sağlanması için kapının açılması gerektiğini vurguladı.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu'nun Kobani'ye yardım tırları ile ilgili düzenlediği basın toplantısında konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, yardımların doğrudan ulaştırılmasında sorun teşkil eden Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın açılması ile ilgili hükümetin çalışma başlattığını söyledi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda basın toplantısı düzenleyen Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu bileşenleri, Kobani'ye ulaştırılan yardım tırları ve devam eden yardım kampanyasına dair bilgileri paylaştı.

Toplantıda konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, platform olarak öncelikli amaçlarının gelen talepler doğrultusunda insani yardımlarının toplanması ve bir an evvel Kobani'ye ulaştırılması olduğunu vurguladı. Gönderilen 25 yardım tırının 7'sinin tamamen çocuk beslenme ürünleri olduğunu ifade eden Kaya, tırların Mürşitpınar Sınır Kapısı yerine Çobanbey Sınır Kapısı'ndan gönderilmesi ile ilgili yürütülen diplomatik süreçleri şöyle anlattı:

"İçişleri Bakanlığı ve AFAD ile süreci götürdük. AFAD'dan özel bir ekiple birlikte 2 arkadaşımız Kobani'ye kadar gitti. Yolda da birçok sorunla karşılaşıldı. Oraya akan bir yardım yok. Arkadaşlarımızın önemli tespitleri ve gözlemleri var. Şu an iki çalışma yürütüyoruz. Birincisi platform yürütmesi olarak Meclis'te grubu bulunan siyasi parti lider ve genel başkan yardımcıları ile görüştük. Çözüm süreci komisyonuna Kürt meselesi ile ilgili önerilerimizi sunduk. Ayrıca bu vesileyle Sayın Efkan Ala'ya Mürşitpınar Sınır Kapısı açılmadığı sürece bizim bu tür yardımlarımızla o ablukadaki insanlara yeterli desteği veremeyeceğimizi ve işin insani boyutunun sağlık alanında derin endişelerimizin olduğunu ifade ettik. Mürşitpınar Kapısı'nın açılması ile ilgili bir çalışmanın olduğu bize ifade edildi. Bizim çağrılarımızın önemli olduğu, yardımların bizzat Türkiye üzerinden Kobani'ye yapılması gerekli olduğunu bize göre hükümet de farkına varmış durumda."

Platform: Yaşanan sorunlar AFAD koordinasyonuyla aşılmıştır

Platform tarafından yapılan açıklamada, Çobanbey'den Kobani'ye uzanan süreçte çeşitli engellemeler yaşandığı ve yaşanan sorunların AFAD koordinasyonuyla aşıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kampanyanın başladığı tarihten itibaren ilgili kamu kurumlarıyla sürekli temas halinde olan heyetimiz, yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu koşulların kabul edilmesiyle birlikte yardımların Kilis-Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılabileceği bilgisini almıştır. Platformumuz, hayati ve acil nitelikteki bu yardımların herhangi bir belirsizlik ya da gecikmeye mahal verilmeden doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiğini vurgulamış ve bu doğrultuda yardım tırlarına platformumuzdan iki kişilik bir heyetin eşlik etmesini sağlamıştır."

Yapılan görüşmeler sonucunda, AFAD koordinasyonunda ve platformumuzdan bir heyetin eşlik etmesiyle birlikte yardım tırlarımız 10.02.2026 tarihinde Kilis–Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kobani'ye ulaştırılmış ve aynı gün ihtiyaç sahiplerine teslim edilmiştir.

Ancak Çobanbey'den Kobani'ye ulaşana kadar geçen süreçte Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı bazı birimler tarafından çeşitli ambargo ve engellemelerle karşılaşılmış; yaşanan sorunlar AFAD koordinasyonuyla aşılmıştır. Bu durum, insani yardımların Suriye Geçici Hükümetinin insafına bırakılmaması gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu durumun diğer bir göstergesi de Barzani Yardım Vakfı'nın tırları halen daha Haseke bölgesinde bekletilmektedir.

Çağrımız açık ve nettir:

Kobani'deki insani krizin son bulması için Mürşitpınar Sınır Kapısı derhal insani yardım geçişlerine açılmalı; başta ilaç ve teknik ekipman olmak üzere acil ihtiyaçlar gecikmeksizin karşılanmalıdır.

Son olarak depolarımızda hazır bekleyen 20 tırlık yardım malzemesi bulunmaktadır. Mürşitpınar kapısı açılana dek, yardımların yine AFAD koordinasyonunda ve platformumuzdan bir heyetin eşlik etmesi koşuluyla ulaştırılması gerektiğini kamuoyuyla paylaşırız."

Kaynak: ANKA

Mürşitpınar, Diyarbakır, Politika, Kobani, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mürşitpınar Kapısı Açılmalı
