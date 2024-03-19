Muş Belediyesi, YKS\'ye girecek öğrencilere deneme sınavı desteği sağladı

Güncel

Muş Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek lise son sınıf öğrencileri ve mezunlara denemi sınavı desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki liselerde eğitimini sürdüren on ikinci sınıf öğrencileri ve mezunlara yönelik destekler devam ediyor.

Bu kapsamda belediyenin desteğiyle düzenlenen YKS deneme sınavına 4 bin 500 kişi katıldı.

Sınav öncesi Rekabet Kurumu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Feyat Asya, öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Eğitim öğretim noktasında özellikle öğrenci odaklı desteklerinin süreceğini belirten Asya, "Dershanelere gitme fırsatı olmayan öğrencilere her türlü imkanı sağlamak adına belediye olarak bize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Üniversiteye hazırlıklarında öğrencilerimize önemli katkılar sunacağına inandığımız bu tür faaliyetleri düzenli olarak sürdürüyoruz. İnşallah bu çalışmalar öğrencilerimizin sınavlarda başarılı olmasına vesile olur." diye konuştu.