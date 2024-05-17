Muş Bulanık'ta Bilim İnsanları Buluştu - Son Dakika
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Muş Bulanık'ta Bilim İnsanları Buluştu

Muş Bulanık\'ta Bilim İnsanları Buluştu

Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen Bulanık Sempozyumu'na 105 akademisyen katıldı. Sempozyumda ilçenin tarihi, eğitimi, coğrafyası, kültürü ve sosyal hizmet konuları ele alındı. Bulanık Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, sempozyumun ilçede bir ilk olduğunu belirterek, ilçenin zenginliklerini anlatmanın ve tanıtmanın önemine vurgu yaptı. Rektör, kaymakam, başsavcı ve akademisyenlerin katıldığı sempozyum oturumlarla devam etti.

17.05.2024 11:04
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Muş'un Bulanık ilçesinde 105 akademisyenin katılımıyla "Bulanık Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksek Okulu ve Kaymakamlık tarafından Gençlik Merkezinde düzenlenen sempozyumda ilçenin tarihi, eğitimi, coğrafyası, kültürü ve sosyal hizmet konuları konuşuldu.

Sempozyumun açılışında konuşan Bulanık Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, tarihi, toplumsal değerleri ve doğasıyla Bulanık'ta ilk kez çok sayıda bilim insanını ağırladıklarını söyledi.

Sempozyumda ilçeyi her yönüyle ele alacaklarını anlatan Yuca, "Bugün Bulanık için bir ilk olan bu nitelikli sempozyumda birçok bilim adamı, araştırmacı ve yazarlarımız, tarihi, edebi, kültürel, ekonomik ve coğrafi birçok zenginlikleri barındıran ilçeyi her yönüyle anlatacaklar ve aydınlatıp tanıtacaklar. Sempozyum vesilesiyle ilçemiz, ilk kez çok sayıda bilim insanını, yazar ve araştırmacıyı ağırlamanın sevincini yaşamakta. Uzun yıllar ilim, kültür, spor ve eğitim imkanlarından kısmen mahrum kalmış bu topraklar için son yıllardaki güzel ve nitelikli yatırımlar ile bugünkü bu manzara, makus bir talihin geride kaldığının göstergesi." diye konuştu.

Oturumlarla devam eden sempozyuma Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, kurum amirleri ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA

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