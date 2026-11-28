Muş'ta DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan 157 öğrenci, hayallerindeki teknolojik ürünleri üç boyutlu tasarımlarla prototipe dönüştürerek TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarına hazırlanıyor.

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi'nde faaliyet gösteren DENEYAP Teknoloji Atölyesi, ortaokul ve lise öğrencilerine bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında kendilerini geliştirme fırsatı sunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve TÜBİTAK işbirliğinde yürütülen program kapsamında öğrenciler, 11 farklı kategoride 36 ay boyunca ücretsiz eğitim alıyor.

Eğitimlerin ilk 24 ayında robotik kodlama, yazılım, elektronik, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda bilgi ve becerilerini geliştiren öğrenciler, son 12 ayda ise öğrendiklerini projelere dönüştürerek üretim yapıyor.

Atölyede eğitim gören öğrenciler, eğitmenlerinin rehberliğinde üç boyutlu tasarım çalışmaları yapıyor, geliştirdikleri projeleri prototip haline getirerek yarışmalara hazırlanıyor.

"Stratejik düşünebilen bir nesil olarak yetişmelerini hedefliyoruz"

Muş DENEYAP Koordinatörü Zülküf Zekai Talay, öğrencilerin üç aşamalı sınavın ardından atölyeye kabul edildiğini söyledi.

Düşünebilen bir nesil yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Talay, şunları kaydetti:

"Bu eğitim sürecinin 24 ayı yüz yüze, 12 ayı ise öğrencilerin 11 farklı kategoride aldıkları eğitimlerle ilgili projeler geliştirdikleri dönemden oluşmaktadır. DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde öğrenci olabilmek için üç farklı sınavdan geçmeleri gerekiyor. Bunlar e-sınav, uygulamalı sınav ve çevrim içi mülakattır. Bu aşamaları tamamlayan öğrenciler, 36 ay boyunca 11 farklı kategoride eğitim almaya hak kazanıyor. Bizler, 6. faz kapsamında öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim dönemine üretim tasarımı eğitimiyle başlamasını sağladık. Aynı zamanda 5. faz kapsamında toplam 59 öğrencimiz 12 ay boyunca proje geliştirmeye devam ediyor. DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde geleceğin teknoloji yıldızları yetişmektedir. Ülkemizin milli teknoloji hamlesine destek olmak amacıyla burada yetişen öğrencilerin iyi birer mühendis, mimar ve inovasyon alanında başarılı bireyler olmalarını, stratejik düşünebilen ve hareket edebilen bir nesil olarak yetişmelerini hedefliyoruz."

T3 Vakfı Sorumlusu Süreyya Şentürk de atölyede hafta sonları eğitim alan öğrencileri ulusal teknoloji yarışmalarına hazırladıklarını ifade etti.

Öğrencilerin katıldıkları yarışmalarda önemli dereceler elde ettiğini anlatan Şentürk, "Bu yıl Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST yarışmasında PCB Montaj Kategorisi'nde Türkiye ikinciliğimiz var. Aynı zamanda TÜBİTAK'ta da bölge birinciliğimiz bulunuyor. TÜBİTAK kapsamında AFAD kategorisinde öğrencimizin geliştirdiği projeyle bölgede derece alarak Ankara'daki yarışmalara katılmasını sağladık. Bizler, Muş DENEYAP Teknoloji Atölyemizde 157 aktif öğrencimiz ve takımlar dönemiyle çocuklarımızın geleceğin teknoloji yıldızları olarak yetişmesine önayak olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz bilgisayarda hayal ettikleri ürünü prototipe dönüştürme yolunda adımlar atıyorlar. Öncelikle çocuklarımıza programı kullanarak hayal ettikleri ürünü üç boyutlu şekilde çizmeyi öğretiyoruz." dedi.

"Kendi dronumuzu geliştirmekteyiz"

Atölyede havacılık ve uzay teknolojileri alanında proje geliştiren öğrencilerden Hamza Özcan ise 24 aylık eğitim sürecini tamamladığını ve 12 aylık proje geliştirme döneminde olduğunu belirtti.

Kendi dronlarını geliştirdiklerini dile getiren Özcan, şöyle konuştu:

"Havacılık ve uzay teknolojileri alanında kendi dronumuzu geliştirmekteyiz. Dronumuz, kartımız sayesinde otonom kalkış yapabiliyor. 100 metre irtifaya çıkabiliyor ve 25 dakika havada kalabiliyor. TEKNOFEST'te Savaşan İHA Yarışması'na katılmayı düşünüyoruz. DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nin destekleriyle projelerimizi daha fazla geliştirerek ileride TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması'na katılmayı hedefliyoruz."

Öğrencilerden Yiğit Hamza Avcı da üç aşamalı sınavı geçerek atölyede eğitim almaya hak kazandığını belirterek, "Buraya katılmamdaki en büyük amaçlarımdan biri teknoloji yıldızı olmak, TEKNOFEST'te düzenlenen yarışmalara katılmak ve burada başarı elde etmek. Burada beşinci haftadayız ve çalışmalarımız devam ediyor. Kendi projelerimizi oluşturmamız için bize burada alan açılıyor. Bu sayede daha üretken oluyoruz ve daha yenilikçi fikirler üretiyoruz." ifadelerini kullandı.