Muş İl Özel İdaresi, hayvanların suya erişimi için 160 köye 800 sıvat dağıttı - Son Dakika
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Muş İl Özel İdaresi, hayvanların suya erişimi için 160 köye 800 sıvat dağıttı

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Muş İl Özel İdaresi, hayvanların suya erişimi için 160 köye 800 sıvat dağıttı
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Muş İl Özel İdaresi, meralarda hayvanların suya erişimini kolaylaştırmak amacıyla 160 köye 800 sıvatı törenle muhtarlara teslim etti. Genel Sekreter Şeyhmus Yentür, 10 yıldır sürdürülen çalışmalarda yaklaşık 3 bin 300 sıvat dağıtıldığını belirtti.

Muş'ta hayvancılığı desteklemek ve meralarda hayvanların suya erişimini kolaylaştırmak amacıyla İl Özel İdaresince 160 köye 800 sıvat dağıtıldı.

İl Özel İdaresi ek hizmet binası sahasında düzenlenen törende, sıvatlar köy muhtarlarına teslim edildi.

Programda konuşan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, meralarda hayvanların suya erişimini kolaylaştırmayı ve kırsalda hayvancılığın sürdürülebilirliğini hedeflediklerini söyledi.

Kentin tarım ve hayvancılık değerlerinin korunması gerektiğini belirten Yentür, şunları kaydetti:

"Muş 368 köyden, 217 mezradan oluşan bir şehirdir. Kırsalda yaklaşık 175 bin nüfus yaşamaktadır. Yükselecek değerimiz tarım ve hayvancılık. Muş tarım ve hayvancılıkla büyüyebilir. Biz turizm ve sanayi şehri değiliz. Tarım ve hayvancılıkla bereketli bir ovamız var. İyi su kaynaklarımız var. Elhamdülillah iyi bir havamız vardır. Bu değerlerimizi korumamız lazım. Meralarda yaşayan hayvanların suya erişimini kolaylaştırmak amacıyla 2014 yılından bu yana çalışmalar yürütüyoruz. İlimiz genelinde yaklaşık bugünkü verilerle 1 milyon 411 bin civarında küçükbaş, 250 bin civarında da büyükbaş hayvanımız vardır. Kırsalda, merada, çayırda yaşayan bu hayvanların suya erişimini kolaylaştırmak ve bu sorunu gidermek için 2014'ten bu tarafa DAP İdaresiyle beraber ortaklaşa hizmetler yürütmekteyiz."

Çiftçilere 10 yıldır sıvat dağıttıklarını ifade eden Yentür, "Yaklaşık 3 bin 300 adet sıvat dağıttık. 2025 yılında idaremiz tarafından 1000 adet sac sıvat dediğimiz bu sıvatlardan aldık. Bu sene de yine Rabb'im nasip etti, 800 tanesini aldık." dedi.

Yoncalıöz Köyü Muhtarı Ramazan Balkaya da sıvatların hayvancılığın sürdürülebilmesi açısından önemli olduğunu belirterek "Köyümüzde yaklaşık 5 bin 500 küçükbaş hayvanımız var. Suyumuz yaklaşık 1 kilometre uzakta. Bu sıvatlar sayesinde o suyu oradan sıvata alacağız. Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muş İl Özel İdaresi, hayvanların suya erişimi için 160 köye 800 sıvat dağıttı - Son Dakika
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