Muş Kültür Sanat Spor ve Doğa Derneği Üyeleri Köyde Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
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Muş Kültür Sanat Spor ve Doğa Derneği Üyeleri Köyde Etkinlik Düzenledi

Muş Kültür Sanat Spor ve Doğa Derneği üyesi gençler, Hasköy ilçesine bağlı Karakütük köyündeki okulda öğrencilerle bir araya gelerek palyaço gösterileri sundu, yüzlerini boyadıkları öğrencilerle oyunlar oynadı ve hediyeler verdi. Dernek başkanı Ufuk Bayraktar, bu etkinliklerle öğrencilerin gönlüne dokunduklarını ve daha fazla köy okuluna ve gence ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Öğrenciler ise etkinliklerden çok mutlu olduklarını ve teşekkür ettiler.

13.06.2024 15:25
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Muş Kültür Sanat Spor ve Doğa Derneği üyesi gençler, gittikleri köyde düzenledikleri etkinliklerle öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

2023-2024 eğitim öğretim yılında 10 okulda çocuklarla buluşan gönüllü gençler, son olarak Hasköy ilçesine bağlı Karakütük köyündeki okulda öğrencilerle bir araya geldi.

Giydikleri palyaço kıyafetleriyle müzik eşliğinde gösteriler sunan gençler, yüzlerini boyadıkları öğrencilerle oyunlar oynadı, hediyeler verdi.

Derneğin başkanı Ufuk Bayraktar, gazetecilere, şu ana kadar 10 köye giderek öğrencilerin gönlüne dokunduklarını söyledi.

Etkinliklerin şenlik havasında geçtiğini anlatan Bayraktar, "Gönüllüler palyaço kıyafeti giydi, çocukların yüzünü boyadı. Okulun bahçesinde şarkılar eşliğinde oyunlar oynadık, güzel bir gün yaşamalarını sağladık. Onlarca öğrenciyle buluştuk. Bu yıl hedefimiz daha fazla köy okuluna ve gence ulaşmak. Bunun için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Öğrencilerden Hayrunnisa Kılıçaslan ise "Köyümüze gelen ağabeylerimiz, ablalarımız etkinlik yaptı. Çok mutlu olduk. Yüzümüzü boyadılar, hediyeler verdiler. Bu da bizim için karne hediyesi oldu. Hepsine teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

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