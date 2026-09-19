Muş Malazgirt\'te 19 Eylül Gaziler Günü töreni Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlendi

Muş Malazgirt'te 19 Eylül Gaziler Günü töreni Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malazgirt'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, İlçe Jandarma Komutanı, MHP İlçe Başkanı, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı törene Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erol Sakman, MHP Malazgirt İlçe Başkanı Burhan Yıldırım, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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