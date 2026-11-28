Muş merkezli 5 ilde tefecilik ve senet yağması operasyonunda 27 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş merkezli 5 ilde tefecilik ve senet yağmasına yönelik 23 Kasım'da düzenlenen operasyonda 35 şüpheliden 27'si tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Muş merkezli 5 ilde tefecilik ve senet yağması suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 27'si tutuklandı.
Muş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 23 Kasım'da Muş merkezli Bursa, Çanakkale, Diyarbakır ve Manisa'da 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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