Muş Ovası'nda Su Taşkınları

14.02.2026 16:01
Muş'ta eriyen kar ve sağanak sonucu büyük su birikintileri oluştu, bazı köylerde su baskınları yaşandı.

Muş'ta eriyen kar ve sağanak nedeniyle Muş Ovası'nda büyük su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla eriyen karlar ve sağanak nedeniyle bazı köylerde su taşkınları yaşandı, Muş Ovası'ndaki araziler suyla kaplandı.

Merkeze bağlı Muratgören ve Laleli köylerinde su kanalının eriyen kar sularıyla taşması sonucu ev ile bazı ahırları su bastı.

İhbar üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı.

Laleli köyü muhtarı Ramazan Gündüz, yaptığı açıklamada, karların erimesi ve aralıklarla etkili olan yağmur sonucu köyün içinden geçen derenin taştığını söyledi.

Bir ev, bir ahır ve 5 samanlığı su bastığını belirten Gündüz, hayvan yeminin zarar gördüğünü ifade etti.

Muratgören köyü muhtarı Nasır Arslan ise "Yağmur fazla yağdı. Karlar da eridiği için giderler tıkandı. Bir mahallemiz su altında kaldı. İl Özel İdaresi ekiplerine haber verdik. Hemen gelip müdahale yaptılar. Suyun önünü açtılar." dedi.

Azıklı köyünde yaşayan İrfan Kızılarslan da "Muş Ovası'nın bir kısmı su altında kaldı. Her taraf deniz gibi olmuş. Hem Muş Ovası hem de meralar su altında." diye konuştu.

Kaynak: AA

