Muş\'ta 14 yıllık hasret bitti, Bozkurt çifti 2 yaşındaki Bahar\'a koruyucu aile oldu

İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş'ta 14 yıldır evlat hasreti çeken Derya ve Metin Bozkurt çifti, koruyucu ailelik yaptıkları 2 yaşındaki Bahar ile anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hürriyet Mahallesi'nde oturan 40 yaşındaki Derya ve 46 yaşındaki Metin Bozkurt çifti, çocukları olmadığı için koruyucu aile hizmetinden yararlanmaya karar verdi.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran çift, yapılan incelemelerin ardından devlet koruması altındaki Bahar'ın koruyucu ailesi olmaya hak kazandı.

Ocak ayında evlerine aldıkları Bahar'la yeni bir hayata "merhaba" diyen çift, 14 yıllık çocuk özleminin ardından anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.

Kısa sürede güçlü bir bağ kurdukları bebeğin tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Bozkurt çifti, evlat sahibi olmayan herkese koruyucu ailelik için ilgili kurumlara başvurmaları tavsiyesinde bulundu.

"Bize bambaşka bir hayat getirdi"

Anne Derya Bozkurt, AA muhabirine, Bahar'ın hayatlarına girmesiyle her şeyin değiştiğini söyledi.

Evlerinin Bahar ile neşelendiğini anlatan Bozkurt, şöyle konuştu:

"Bahar'ın oyuncakları, koşması ve gülmesi yıllardır hayalini kurduğum şeylerdi. İlk zamanlarda birbirimizi tanımaya çalıştık ama çok kısa sürede alıştık. Şimdi ondan ayrı kalamıyorum, özlüyorum. Hayatımızı artık Bahar'a göre planlıyoruz. Saçını taradığımda, yemeğini yedirdiğimde, birlikte oyun oynadığımızda, onu uyuturken ya da onunla vakit geçirirken çok mutlu oluyorum. Bahar bize sadece çocuk sevgisini değil, bambaşka bir hayatı getirdi. 14 yıllık özlemimizin ardından evimizde bir çocuğun sesini duymak bizim için tarifsiz bir mutluluk."

"Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunurken aslında o çocuk da sizin hayatınızı değiştiriyor." diyen Bozkurt, "Anneliği bana tattırdığı için ona çok teşekkür ediyorum. Bahar iyi ki hayatımıza geldi, bize neşe oldu." ifadelerini kullandı.

"Bahar bana 'baba' dediği zaman dünya duruyor sanki"

Gözyaşlarına hakim olamayan Metin Bozkurt ise 14 yıldır çocuk özlemi çektiklerini belirtti.

Koruyucu aile hizmetini öğrendikten sonra bir çocuğa iyi bir gelecek sunabilmek için adım atmak istediklerini dile getiren Bozkurt, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvurduk. Gerekli süreç tamamlandıktan sonra Bahar kızımız hayatımıza girdi. Yaklaşık 9 aydır bizimle. Evimizin havası, günlük yaşantımız değişti. Hayatımızda birçok şey olumlu yönde değişti ve değişmeye de devam ediyor. Onunla vakit geçirdiğimizde dünya bizim için çok farklı bir anlam kazanmaya başlıyor. Elimizden geldiğince ona güzel bir hayat sunmak için çabalayacağız."

Koruma altındaki çocukların sıcak bir aile ortamında büyümesinin önemli olduğunu vurgulayan Bozkurt, imkanları uygun ailelere koruyucu aile olmaları çağrısında bulundu.

Bu mutluluğu yaşamalarına öncülük eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teşekkür eden Bozkurt, "Bahar ile mümkün olduğunca fazla vakit geçiriyorum. Allah bize çocuk nasip etmedi ama bu şekilde oldu. Belki de bu şekilde olması bizim için daha hayırlıydı. Bir evlada sıcak bir yuva açtık. Bahar bana 'baba' dediği zaman dünya duruyor sanki." diye konuştu.