Muş\'ta 3 yabancı uyruklu şüphelinin mide ve bağırsağında 147 kapsül uyuşturucu bulundu

Muş'ta 3 yabancı uyruklu şüphelinin mide ve bağırsağında 147 kapsül uyuşturucu bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş'ta şehirlerarası otobüste uyuşturucu taşıdıkları değerlendirilen 3 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Hastanedeki muayenede şüphelilerin mide ve bağırsaklarında 147 kapsül halinde 1 kilo 1 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Muş'ta mide ve bağırsaklarında 147 kapsül halinde 1 kilo 1 gram sentetik uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu şehirlerarası otobüste uyuşturucu taşıdıkları değerlendirilen 3 yabancı uyruklu zanlı tespit edildi.
Durdurulan otobüste yakalanarak emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından hastaneye sevk edildi.
Burada yapılan muayenede, zanlıların mide ve bağırsaklarında şeffaf poşetlere sarılı kapsüllerde 1 kilo 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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