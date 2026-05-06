Muş'ta 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Muş'un Bulanık ilçesinde saat 19.48'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bulanık olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 15,56 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.