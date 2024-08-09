Muş\'ta Alparslan 1 Baraj Gölü\'nde boğulan 2\'si çocuk 5 kişi toprağa verildi

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Muş'ta serinlemek için girdikleri Alparslan 1 Baraj Gölü'nde cansız bedenleri çıkarılan 2'si çocuk 5 kişi, yan yana toprağa verildi.

Bostankent köyünde serinlemek için girdikleri Alparslan 1 Baraj Gölü'nde boğulan Yasin (18), Edanur (20), Fatma ve Rabia Karakay (13) ile Eylül Tekin'in (15) cenazelerinin otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından Muş Devlet Hastanesinden alınan cenazeler, Bostankent köyü mezarlığında yan yana defnedildi.

Rabia, Yasin ve Edanur Karakay'ın kardeş olduğu, bir yıl önce evlenen Fatma Karakay'ın ise 8 aylık hamile olduğu belirtildi.

Köy muhtarı Ali Rıza Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde yas hakim olduğunu söyledi.

Olay anını anlatan Tekin, "Rabia Karakay, suya girdikten sonra diğerleri peş peşe onu kurtarmak içi suya atlıyor. Kısa süre sonra cansız bedenlerine ulaştık. Cenazelerimizi köyün mezarlığında defnettik. Edanur Karakay nişanlıydı. Gelinimiz olan Fatma Karakay, 8 aylık hamileydi. Acımız büyük." dedi.