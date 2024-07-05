Muş'ta Ata Tohumu Buğdayından Yüksek Verim Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş'ta Ata Tohumu Buğdayından Yüksek Verim Bekleniyor

Muş'un Kırköy beldesinde çiftçilik yapan Hüseyin Karakurt, ilkbaharda 17 dekara ata tohumu buğday ekti. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, ata tohumunu toprakla buluşturduklarını belirterek kaliteli ve verimli ürün elde etmeyi amaçladıklarını söyledi. Çiftçi Karakurt, ata tohumu buğdayın üç katı verim beklediklerini ifade etti.

05.07.2024 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta 17 dekara deneme amacıyla ekilen ata tohumu buğdaydan yüksek verim bekleniyor.

Kırköy beldesinde çiftçilik yapan Hüseyin Karakurt, ilkbaharda 17 dekara ata tohumu buğday ekti.

Çiftçiyi tarlasında ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, geçmişi 7 bin yıla dayanan ata tohumunu toprakla buluşturduklarını söyledi.

Kaliteli ve verimli ürün elde etmeyi amaçladıklarını belirten Gün, "Ata tohumu buğdayın deneme olarak ekimi yapıldı. Yaptığımız incelemelerde buğday, Muş'un iklim koşullarına uygun. Buğdayın gelişimi güzel. Bir başakta 150 tane olduğu görüldü. Çiftçimiz de yüksek verim bekliyor." dedi.

Normal buğdayın üç katı verim beklediğini anlatan Karakurt da "Verimi yüksek olduğu için ekimini yaptık. Her dönümde 850 kilogramın üzerinde bir verim bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kırköy, Muş, Çiftçilik, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Ata Tohumu Buğdayından Yüksek Verim Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında! Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor
10:27 İngiltere’de 14 yılın ardından büyük değişim Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi İngiltere'de 14 yılın ardından büyük değişim! Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi
10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:27 Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı
09:22 Davanın seyrini değiştirecek görüntü Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış Davanın seyrini değiştirecek görüntü! Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış
09:53 Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber’den bozkurt selamı Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den bozkurt selamı
09:52 New York’ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi New York'ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi
09:41 Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
09:27 Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi
09:15 CHP’li Yavuzyılmaz’dan eski bakanla ilgili bomba iddia Aylık maaşı 1 milyon TL civarında CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında
08:18 Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile
07:42 Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı
02:50 Silahından çıkan kurşunlar eşine değil sevgilisine isabet etti Silahından çıkan kurşunlar eşine değil sevgilisine isabet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 10:54:09. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta Ata Tohumu Buğdayından Yüksek Verim Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement