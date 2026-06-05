Muş\'ta Ceza İnfaz Personeli Günü Etkinliği

Muş'ta "Ceza İnfaz Personeli Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Muş E Tipi Kapalı Cezaevi bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, yaptığı konuşmada, ceza infaz personelinin zor bir görev yürüttüğünü söyledi.

Kurum personeline teşekkür eden Kantar, "Burada çalışanlar bayramda, resmi tatillerde, depremde, pandemide görev başında. Gece gündüz demeden fedakarca görev yapılan bir meslek grubu. Yılda sadece bir gün hatırlanmaktan çok daha fazlasını hak ediyor ama bu bir başlangıç. 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü'nün teşkilat adına güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ferhat Tuncay ise toplumda daha görünür olmak istedikelrini ifade etti.

Tuncay, "Toplumda daha görünür olmamız için, toplum barışına yaptığımız bu çalışmaların fark edilmesi için adalet bakanlığımız 6 Haziran gününü Ceza İnfaz Personeli Günü olarak kutlanılmasına karar vermiş ve ilan etmiştir. Kıymetli mesai arkadaşlarım fedakarlıklarınız, yüksek görev bilinciniz, yaşadığınız sorunlar, talepleriniz, düşünceleriniz, duygularınız artık daha görünür olacaktır." diye konuştu.

Denetimli Serbestlik Müdürü Kenan Albayrak da Ceza İnfaz Personeli Günü'nü kutladı.

Konuşmaların ardından, başarılı, örnek davranış sergileyen, uzun hizmet süresi bulunan ve emekliliğe ayrılacak personellere plaket ve başarı belgeleri verildi.

Programa Vali Avni Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, savcılar, hakimler ve infaz koruma memurları katıldı.