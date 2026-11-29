Muş'ta lise öğrencilerine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin eğitim imkanları ile jandarma teşkilatındaki kariyer fırsatları tanıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi koordinesinde 25-26 Kasım'da dört lisede tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Muş Fen Lisesi, Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Muş Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret eden jandarma personeli, öğrencilerle bir araya geldi.

Okullarda kurulan stantlarda öğrencilere jandarma teşkilatı, akademiye giriş şartları, eğitim imkanları ve mezuniyet sonrası kariyer fırsatları hakkında bilgi veren ekipler, broşür dağıttı.